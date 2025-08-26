CAU की अधिक जानकारी

Canxium लोगो

Canxium मूल्य(CAU)

1 CAU से USD लाइव प्राइस:

$0.4538
-1.06%1D
USD
Canxium (CAU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:49:01 (UTC+8)

Canxium (CAU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.4495
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.4708
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.4495
$ 0.4708
$ 21.283697721673946
$ 0.28122763045164456
-0.38%

-1.06%

-5.64%

-5.64%

Canxium (CAU) रियल-टाइम प्राइस $ 0.4539 है. पिछले 24 घंटों में, CAU ने $ 0.4495 के कम और $ 0.4708 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 21.283697721673946 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.28122763045164456 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAU में -0.38%, 24 घंटों में -1.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Canxium (CAU) मार्केट की जानकारी

No.2366

$ 559.20K
$ 99.97K
$ 641.39K
1.23M
1,413,066.80312162
CAU

Canxium का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 559.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.97K है. CAU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.23M है, कुल आपूर्ति 1413066.80312162 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 641.39K है.

Canxium (CAU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Canxium के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.004862-1.06%
30 दिन$ +0.1019+28.94%
60 दिन$ +0.1159+34.28%
90 दिन$ +0.1299+40.09%
Canxium के मूल्य में आज आया अंतर

आज CAU में $ -0.004862 (-1.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Canxium के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.1019 (+28.94%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Canxium के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CAU में $ +0.1159 (+34.28%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Canxium के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.1299 (+40.09%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Canxium (CAU) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Canxium प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Canxium (CAU) क्या है

Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

Canxium MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Canxium निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CAU की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Canxium के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Canxium खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Canxium प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Canxium (CAU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Canxium (CAU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Canxium के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Canxium प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Canxium (CAU) टोकन का अर्थशास्त्र

Canxium (CAU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Canxium (CAU) कैसे खरीदें

क्या आपको Canxium कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Canxium खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CAU लोकल करेंसी में

1 Canxium(CAU) से VND
11,944.3785
1 Canxium(CAU) से AUD
A$0.689928
1 Canxium(CAU) से GBP
0.335886
1 Canxium(CAU) से EUR
0.385815
1 Canxium(CAU) से USD
$0.4539
1 Canxium(CAU) से MYR
RM1.910919
1 Canxium(CAU) से TRY
18.673446
1 Canxium(CAU) से JPY
¥66.2694
1 Canxium(CAU) से ARS
ARS$605.198487
1 Canxium(CAU) से RUB
36.53895
1 Canxium(CAU) से INR
39.775257
1 Canxium(CAU) से IDR
Rp7,440.982416
1 Canxium(CAU) से KRW
629.541144
1 Canxium(CAU) से PHP
25.894995
1 Canxium(CAU) से EGP
￡E.22.009611
1 Canxium(CAU) से BRL
R$2.455599
1 Canxium(CAU) से CAD
C$0.621843
1 Canxium(CAU) से BDT
55.176084
1 Canxium(CAU) से NGN
697.231251
1 Canxium(CAU) से COP
$1,830.238275
1 Canxium(CAU) से ZAR
R.8.038569
1 Canxium(CAU) से UAH
18.705219
1 Canxium(CAU) से VES
Bs65.3616
1 Canxium(CAU) से CLP
$439.3752
1 Canxium(CAU) से PKR
Rs128.653416
1 Canxium(CAU) से KZT
243.898626
1 Canxium(CAU) से THB
฿14.656431
1 Canxium(CAU) से TWD
NT$13.875723
1 Canxium(CAU) से AED
د.إ1.665813
1 Canxium(CAU) से CHF
Fr0.36312
1 Canxium(CAU) से HKD
HK$3.531342
1 Canxium(CAU) से AMD
֏173.439729
1 Canxium(CAU) से MAD
.د.م4.089639
1 Canxium(CAU) से MXN
$8.469774
1 Canxium(CAU) से SAR
ريال1.702125
1 Canxium(CAU) से PLN
1.656735
1 Canxium(CAU) से RON
лв1.969926
1 Canxium(CAU) से SEK
kr4.307511
1 Canxium(CAU) से BGN
лв0.758013
1 Canxium(CAU) से HUF
Ft154.385007
1 Canxium(CAU) से CZK
9.545517
1 Canxium(CAU) से KWD
د.ك0.1384395
1 Canxium(CAU) से ILS
1.506948
1 Canxium(CAU) से AOA
Kz413.761623
1 Canxium(CAU) से BHD
.د.ب0.1706664
1 Canxium(CAU) से BMD
$0.4539
1 Canxium(CAU) से DKK
kr2.90496
1 Canxium(CAU) से HNL
L11.874024
1 Canxium(CAU) से MUR
20.883939
1 Canxium(CAU) से NAD
$8.015874
1 Canxium(CAU) से NOK
kr4.570773
1 Canxium(CAU) से NZD
$0.767091
1 Canxium(CAU) से PAB
B/.0.4539
1 Canxium(CAU) से PGK
K1.919997
1 Canxium(CAU) से QAR
ر.ق1.656735
1 Canxium(CAU) से RSD
дин.45.585177

Canxium संसाधन

Canxium को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Canxium वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Canxium

आज Canxium (CAU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CAU प्राइस 0.4539 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CAU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CAU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.4539 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Canxium का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CAU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 559.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CAU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CAU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.23M USD है.
CAU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CAU ने 21.283697721673946 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CAU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CAU ने 0.28122763045164456 USD की ATL प्राइस देखी.
CAU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CAU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.97K USD है.
क्या CAU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CAU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CAU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:49:01 (UTC+8)

