Catcoin (CATCOIN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00000000013335 है. पिछले 24 घंटों में, CATCOIN ने $ 0.00000000012771 के कम और $ 0.0000000001389 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CATCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000000001736138659 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000000000011624 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CATCOIN में +0.62%, 24 घंटों में +2.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Catcoin (CATCOIN) मार्केट की जानकारी
No.1337
$ 6.67M
$ 12.38K
$ 6.67M
50,000.00T
50,000,000,000,000,000
50,000,000,000,000,000
100.00%
BSC
Catcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 12.38K है. CATCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 50,000.00T है, कुल आपूर्ति 50000000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.67M है.
Catcoin (CATCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Catcoin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0000000000029471
+2.26%
30 दिन
$ -0.00000000000827
-5.84%
60 दिन
$ +0.00000000005262
+65.18%
90 दिन
$ +0.00000000004393
+49.12%
Catcoin के मूल्य में आज आया अंतर
आज CATCOIN में $ +0.0000000000029471 (+2.26%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Catcoin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00000000000827 (-5.84%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Catcoin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CATCOIN में $ +0.00000000005262 (+65.18%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Catcoin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00000000004393 (+49.12%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.
Catcoin प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Catcoin (CATCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Catcoin (CATCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Catcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Catcoin (CATCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CATCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
