Collector Crypt मूल्य(CARDS)
आज Collector Crypt (CARDS) का लाइव मूल्य $ 0.05632 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.93% का बदलाव आया है. मौजूदा CARDS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.05632 प्रति CARDS है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Collector Crypt करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- CARDS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CARDS की ट्रेडिंग $ 0.0541 (निम्न) और $ 0.06163 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CARDS में पिछले एक घंटे में -1.77% और पिछले 7 दिनों में -16.67% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 69.47K तक पहुँच गया.
SOL
Collector Crypt का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 69.47K है. CARDS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.
-1.77%
-0.92%
-16.67%
-16.67%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Collector Crypt के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0005294
|-0.92%
|30 दिन
|$ -0.06868
|-54.95%
|60 दिन
|$ -0.12368
|-68.72%
|90 दिन
|$ +0.00632
|+12.64%
आज CARDS में $ -0.0005294 (-0.92%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.06868 (-54.95%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CARDS में $ -0.12368 (-68.72%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00632 (+12.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Collector Crypt (CARDS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Collector Crypt प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Collector Crypt के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
RWA Pokemon cards on Solana
Collector Crypt को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 CARDS = 0.05632 USD