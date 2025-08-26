Camino Network (CAM) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03624 है. पिछले 24 घंटों में, CAM ने $ 0.0358 के कम और $ 0.03683 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.19493305530344174 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.035789895949448994 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAM में 0.00%, 24 घंटों में -0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Camino Network (CAM) मार्केट की जानकारी
Camino Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 194.99K है. CAM की मार्केट में उपलब्ध राशि 325.42M है, कुल आपूर्ति 917499341 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.24M है.
Camino Network (CAM) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Camino Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.000307
-0.84%
30 दिन
$ -0.01416
-28.10%
60 दिन
$ -0.02323
-39.07%
90 दिन
$ -0.03863
-51.60%
Camino Network के मूल्य में आज आया अंतर
आज CAM में $ -0.000307 (-0.84%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Camino Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01416 (-28.10%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Camino Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CAM में $ -0.02323 (-39.07%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Camino Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.03863 (-51.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Camino Network (CAM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.
Camino Network प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Camino Network (CAM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Camino Network (CAM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Camino Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Camino Network (CAM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
