Coupon Assets (CA1) टोकन का अर्थशास्त्र Coupon Assets (CA1) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Coupon Assets (CA1) जानकारी Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source! आधिकारिक वेबसाइट: https://radarlab.us/ व्हाइटपेपर: http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A अभी CA1 खरीदें!

Coupon Assets (CA1) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Coupon Assets (CA1) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M कुल आपूर्ति: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 113.67M $ 113.67M $ 113.67M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 1.735 $ 1.735 $ 1.735 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 $ 0.1615430304068605 मौजूदा प्राइस: $ 0.421 $ 0.421 $ 0.421 Coupon Assets (CA1) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Coupon Assets (CA1) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Coupon Assets (CA1) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: CA1 टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने CA1 मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप CA1 के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो CA1 टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

CA1 कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में Coupon Assets (CA1) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC CA1 खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर CA1 कैसे खरीदें, यह सीखें!

Coupon Assets (CA1) प्राइस हिस्ट्री CA1 की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी CA1 प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

