Baanx लोगो

Baanx मूल्य(BXX)

1 BXX से USD लाइव प्राइस:

$0.043418
$0.043418$0.043418
-5.92%1D
USD
Baanx (BXX) मूल्य का लाइव चार्ट
Baanx (BXX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.041744
$ 0.041744$ 0.041744
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.049965
$ 0.049965$ 0.049965
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.041744
$ 0.041744$ 0.041744

$ 0.049965
$ 0.049965$ 0.049965

$ 0.3138997132673967
$ 0.3138997132673967$ 0.3138997132673967

$ 0.006184521157889584
$ 0.006184521157889584$ 0.006184521157889584

+0.54%

-5.92%

-10.26%

-10.26%

Baanx (BXX) रियल-टाइम प्राइस $ 0.043418 है. पिछले 24 घंटों में, BXX ने $ 0.041744 के कम और $ 0.049965 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BXX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.3138997132673967 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.006184521157889584 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BXX में +0.54%, 24 घंटों में -5.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baanx (BXX) मार्केट की जानकारी

No.1245

$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M

$ 20.31K
$ 20.31K$ 20.31K

$ 10.85M
$ 10.85M$ 10.85M

191.32M
191.32M 191.32M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

76.52%

ETH

Baanx का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 20.31K है. BXX की मार्केट में उपलब्ध राशि 191.32M है, कुल आपूर्ति 250000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.85M है.

Baanx (BXX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Baanx के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00273209-5.92%
30 दिन$ -0.012818-22.80%
60 दिन$ -0.005245-10.78%
90 दिन$ +0.025309+139.75%
Baanx के मूल्य में आज आया अंतर

आज BXX में $ -0.00273209 (-5.92%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Baanx के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.012818 (-22.80%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Baanx के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BXX में $ -0.005245 (-10.78%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Baanx के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.025309 (+139.75%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Baanx (BXX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Baanx प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Baanx (BXX) क्या है

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Baanx MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Baanx निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BXX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Baanx के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Baanx खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Baanx प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baanx (BXX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baanx (BXX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baanx के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Baanx प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Baanx (BXX) टोकन का अर्थशास्त्र

Baanx (BXX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BXX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Baanx (BXX) कैसे खरीदें

क्या आपको Baanx कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Baanx खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BXX लोकल करेंसी में

1 Baanx(BXX) से VND
1,142.54467
1 Baanx(BXX) से AUD
A$0.06599536
1 Baanx(BXX) से GBP
0.03212932
1 Baanx(BXX) से EUR
0.0369053
1 Baanx(BXX) से USD
$0.043418
1 Baanx(BXX) से MYR
RM0.18278978
1 Baanx(BXX) से TRY
1.78621652
1 Baanx(BXX) से JPY
¥6.339028
1 Baanx(BXX) से ARS
ARS$57.89052194
1 Baanx(BXX) से RUB
3.495149
1 Baanx(BXX) से INR
3.80471934
1 Baanx(BXX) से IDR
Rp711.77037792
1 Baanx(BXX) से KRW
60.21902928
1 Baanx(BXX) से PHP
2.4769969
1 Baanx(BXX) से EGP
￡E.2.10533882
1 Baanx(BXX) से BRL
R$0.23489138
1 Baanx(BXX) से CAD
C$0.05948266
1 Baanx(BXX) से BDT
5.27789208
1 Baanx(BXX) से NGN
66.69395562
1 Baanx(BXX) से COP
$175.0722305
1 Baanx(BXX) से ZAR
R.0.76893278
1 Baanx(BXX) से UAH
1.78925578
1 Baanx(BXX) से VES
Bs6.252192
1 Baanx(BXX) से CLP
$42.028624
1 Baanx(BXX) से PKR
Rs12.30639792
1 Baanx(BXX) से KZT
23.33022812
1 Baanx(BXX) से THB
฿1.40196722
1 Baanx(BXX) से TWD
NT$1.32728826
1 Baanx(BXX) से AED
د.إ0.15934406
1 Baanx(BXX) से CHF
Fr0.0347344
1 Baanx(BXX) से HKD
HK$0.33779204
1 Baanx(BXX) से AMD
֏16.59045198
1 Baanx(BXX) से MAD
.د.م0.39119618
1 Baanx(BXX) से MXN
$0.81017988
1 Baanx(BXX) से SAR
ريال0.1628175
1 Baanx(BXX) से PLN
0.1584757
1 Baanx(BXX) से RON
лв0.18843412
1 Baanx(BXX) से SEK
kr0.41203682
1 Baanx(BXX) से BGN
лв0.07250806
1 Baanx(BXX) से HUF
Ft14.76776434
1 Baanx(BXX) से CZK
0.91308054
1 Baanx(BXX) से KWD
د.ك0.01324249
1 Baanx(BXX) से ILS
0.14414776
1 Baanx(BXX) से AOA
Kz39.57854626
1 Baanx(BXX) से BHD
.د.ب0.016325168
1 Baanx(BXX) से BMD
$0.043418
1 Baanx(BXX) से DKK
kr0.2778752
1 Baanx(BXX) से HNL
L1.13581488
1 Baanx(BXX) से MUR
1.99766218
1 Baanx(BXX) से NAD
$0.76676188
1 Baanx(BXX) से NOK
kr0.43721926
1 Baanx(BXX) से NZD
$0.07337642
1 Baanx(BXX) से PAB
B/.0.043418
1 Baanx(BXX) से PGK
K0.18365814
1 Baanx(BXX) से QAR
ر.ق0.1584757
1 Baanx(BXX) से RSD
дин.4.36046974

Baanx संसाधन

Baanx को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Baanx वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Baanx

आज Baanx (BXX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BXX प्राइस 0.043418 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BXX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BXX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.043418 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baanx का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BXX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.31M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BXX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BXX की मार्केट में उपलब्ध राशि 191.32M USD है.
BXX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BXX ने 0.3138997132673967 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BXX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BXX ने 0.006184521157889584 USD की ATL प्राइस देखी.
BXX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BXX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 20.31K USD है.
क्या BXX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BXX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BXX का प्राइस का अनुमान देखें.
