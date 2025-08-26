BVT की अधिक जानकारी

BLOCK VAULT लोगो

BLOCK VAULT मूल्य(BVT)

1 BVT से USD लाइव प्राइस:

$4.7997
$4.7997$4.7997
-3.43%1D
USD
BLOCK VAULT (BVT) मूल्य का लाइव चार्ट
BLOCK VAULT (BVT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4.6984
$ 4.6984$ 4.6984
24 घंटे में न्यूनतम
$ 5.2498
$ 5.2498$ 5.2498
24 घंटे में उच्चतम

$ 4.6984
$ 4.6984$ 4.6984

$ 5.2498
$ 5.2498$ 5.2498

$ 7.501540725239628
$ 7.501540725239628$ 7.501540725239628

$ 0.6500878061921797
$ 0.6500878061921797$ 0.6500878061921797

+0.56%

-3.42%

+399.39%

+399.39%

BLOCK VAULT (BVT) रियल-टाइम प्राइस $ 4.7997 है. पिछले 24 घंटों में, BVT ने $ 4.6984 के कम और $ 5.2498 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BVT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.501540725239628 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.6500878061921797 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BVT में +0.56%, 24 घंटों में -3.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +399.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BLOCK VAULT (BVT) मार्केट की जानकारी

No.1087

$ 11.92M
$ 11.92M$ 11.92M

$ 486.81K
$ 486.81K$ 486.81K

$ 4.80B
$ 4.80B$ 4.80B

2.48M
2.48M 2.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7,500,000
7,500,000 7,500,000

0.24%

BSC

BLOCK VAULT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 486.81K है. BVT की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.48M है, कुल आपूर्ति 7500000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.80B है.

BLOCK VAULT (BVT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BLOCK VAULT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.170477-3.42%
30 दिन$ +3.8659+413.99%
60 दिन$ +4.7038+4,904.90%
90 दिन$ +4.4997+1,499.90%
BLOCK VAULT के मूल्य में आज आया अंतर

आज BVT में $ -0.170477 (-3.42%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BLOCK VAULT के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +3.8659 (+413.99%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BLOCK VAULT के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BVT में $ +4.7038 (+4,904.90%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BLOCK VAULT के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +4.4997 (+1,499.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BLOCK VAULT (BVT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BLOCK VAULT प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BLOCK VAULT (BVT) क्या है

BlockVault is a decentralized crypto platform revolutionizing digital finance through blockchain technology. We empower users with secure, transparent, and autonomous control over their assets. Driven by smart contracts and community governance, BlockVault eliminates intermediaries and offers innovative earning opportunities, promoting financial freedom and inclusion for a global user base. BlockVault combines advanced blockchain technology with a user-focused ecosystem to create a seamless, trustless financial experience. With smart contracts ensuring fairness and automation, and a tiered rewards system encouraging growth, BlockVault stands at the forefront of decentralized innovation—empowering individuals to invest, earn, and interact without relying on centralized systems.

BLOCK VAULT MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BLOCK VAULT निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BVT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BLOCK VAULT के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BLOCK VAULT खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BLOCK VAULT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BLOCK VAULT (BVT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BLOCK VAULT (BVT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BLOCK VAULT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BLOCK VAULT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BLOCK VAULT (BVT) टोकन का अर्थशास्त्र

BLOCK VAULT (BVT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BVT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BLOCK VAULT (BVT) कैसे खरीदें

क्या आपको BLOCK VAULT कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BLOCK VAULT खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BVT लोकल करेंसी में

1 BLOCK VAULT(BVT) से VND
126,304.1055
1 BLOCK VAULT(BVT) से AUD
A$7.343541
1 BLOCK VAULT(BVT) से GBP
3.551778
1 BLOCK VAULT(BVT) से EUR
4.079745
1 BLOCK VAULT(BVT) से USD
$4.7997
1 BLOCK VAULT(BVT) से MYR
RM20.254734
1 BLOCK VAULT(BVT) से TRY
197.459658
1 BLOCK VAULT(BVT) से JPY
¥705.5559
1 BLOCK VAULT(BVT) से ARS
ARS$6,399.584001
1 BLOCK VAULT(BVT) से RUB
386.327853
1 BLOCK VAULT(BVT) से INR
421.701642
1 BLOCK VAULT(BVT) से IDR
Rp78,683.593968
1 BLOCK VAULT(BVT) से KRW
6,675.518754
1 BLOCK VAULT(BVT) से PHP
274.398849
1 BLOCK VAULT(BVT) से EGP
￡E.232.737453
1 BLOCK VAULT(BVT) से BRL
R$25.966377
1 BLOCK VAULT(BVT) से CAD
C$6.575589
1 BLOCK VAULT(BVT) से BDT
583.451532
1 BLOCK VAULT(BVT) से NGN
7,372.771173
1 BLOCK VAULT(BVT) से COP
$19,353.590325
1 BLOCK VAULT(BVT) से ZAR
R.85.002687
1 BLOCK VAULT(BVT) से UAH
197.795637
1 BLOCK VAULT(BVT) से VES
Bs691.1568
1 BLOCK VAULT(BVT) से CLP
$4,646.1096
1 BLOCK VAULT(BVT) से PKR
Rs1,360.426968
1 BLOCK VAULT(BVT) से KZT
2,579.070798
1 BLOCK VAULT(BVT) से THB
฿155.366289
1 BLOCK VAULT(BVT) से TWD
NT$146.438847
1 BLOCK VAULT(BVT) से AED
د.إ17.614899
1 BLOCK VAULT(BVT) से CHF
Fr3.83976
1 BLOCK VAULT(BVT) से HKD
HK$37.389663
1 BLOCK VAULT(BVT) से AMD
֏1,834.013367
1 BLOCK VAULT(BVT) से MAD
.د.م43.245297
1 BLOCK VAULT(BVT) से MXN
$89.562402
1 BLOCK VAULT(BVT) से SAR
ريال17.998875
1 BLOCK VAULT(BVT) से PLN
17.518905
1 BLOCK VAULT(BVT) से RON
лв20.830698
1 BLOCK VAULT(BVT) से SEK
kr45.549153
1 BLOCK VAULT(BVT) से BGN
лв8.015499
1 BLOCK VAULT(BVT) से HUF
Ft1,632.521961
1 BLOCK VAULT(BVT) से CZK
100.937691
1 BLOCK VAULT(BVT) से KWD
د.ك1.4639085
1 BLOCK VAULT(BVT) से ILS
15.935004
1 BLOCK VAULT(BVT) से AOA
Kz4,375.262529
1 BLOCK VAULT(BVT) से BHD
.د.ب1.8094869
1 BLOCK VAULT(BVT) से BMD
$4.7997
1 BLOCK VAULT(BVT) से DKK
kr30.670083
1 BLOCK VAULT(BVT) से HNL
L125.560152
1 BLOCK VAULT(BVT) से MUR
220.402224
1 BLOCK VAULT(BVT) से NAD
$84.762702
1 BLOCK VAULT(BVT) से NOK
kr48.332979
1 BLOCK VAULT(BVT) से NZD
$8.111493
1 BLOCK VAULT(BVT) से PAB
B/.4.7997
1 BLOCK VAULT(BVT) से PGK
K20.302731
1 BLOCK VAULT(BVT) से QAR
ر.ق17.518905
1 BLOCK VAULT(BVT) से RSD
дин.482.081868

BLOCK VAULT संसाधन

BLOCK VAULT को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक BLOCK VAULT वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BLOCK VAULT

आज BLOCK VAULT (BVT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BVT प्राइस 4.7997 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BVT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BVT से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.7997 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BLOCK VAULT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BVT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.92M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BVT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BVT की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.48M USD है.
BVT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BVT ने 7.501540725239628 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BVT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BVT ने 0.6500878061921797 USD की ATL प्राइस देखी.
BVT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BVT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 486.81K USD है.
क्या BVT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BVT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BVT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

