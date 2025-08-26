BVM Network (BVM) क्या है

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

BVM Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BVM Network आज BVM Network (BVM) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BVM प्राइस 0.017 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BVM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.017 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BVM से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. BVM Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BVM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 421.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BVM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BVM की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.82M USD है. BVM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BVM ने 6.828371845051454 USD की ATH प्राइस हासिल की. BVM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BVM ने 0.014074381400629122 USD की ATL प्राइस देखी. BVM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BVM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 26.91 USD है. क्या BVM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BVM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BVM का प्राइस का अनुमान देखें.

