The Next Bitcoin (BUTTCOIN) प्राइस की जानकारी (USD)
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001286
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001478
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.001286
$ 0.001478
$ 0.03625566353906241
$ 0.000158876657625469
-2.47%
-9.73%
-14.49%
-14.49%
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001305 है. पिछले 24 घंटों में, BUTTCOIN ने $ 0.001286 के कम और $ 0.001478 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUTTCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03625566353906241 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000158876657625469 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUTTCOIN में -2.47%, 24 घंटों में -9.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) मार्केट की जानकारी
No.2020
$ 1.30M
$ 58.04K
$ 1.31M
999.15M
1,000,000,000
999,151,679.42
99.91%
SOL
The Next Bitcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.04K है. BUTTCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.15M है, कुल आपूर्ति 999151679.42 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.31M है.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में The Next Bitcoin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00014088
-9.73%
30 दिन
$ -0.001007
-43.56%
60 दिन
$ -0.002483
-65.55%
90 दिन
$ -0.002825
-68.41%
The Next Bitcoin के मूल्य में आज आया अंतर
आज BUTTCOIN में $ -0.00014088 (-9.73%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
The Next Bitcoin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001007 (-43.56%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
The Next Bitcoin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BUTTCOIN में $ -0.002483 (-65.55%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
The Next Bitcoin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.002825 (-68.41%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.
The Next Bitcoin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके The Next Bitcoin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - BUTTCOIN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - The Next Bitcoin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर The Next Bitcoin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
The Next Bitcoin प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Next Bitcoin (BUTTCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Next Bitcoin (BUTTCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Next Bitcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUTTCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
