Burger Swap (BURGER) रियल-टाइम प्राइस $ 0.002579 है. पिछले 24 घंटों में, BURGER ने $ 0.002523 के कम और $ 0.002599 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BURGER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 28.0134009 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002155003062250417 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BURGER में -0.04%, 24 घंटों में -0.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Burger Swap (BURGER) मार्केट की जानकारी
No.2871
$ 110.99K
$ 16.62K
$ 162.48K
43.04M
63,000,000
43,035,832.02939903
68.31%
BSC
Burger Swap का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 16.62K है. BURGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 43.04M है, कुल आपूर्ति 43035832.02939903 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 162.48K है.
Burger Swap (BURGER) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Burger Swap के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00001583
-0.61%
30 दिन
$ +0.000208
+8.77%
60 दिन
$ -0.001493
-36.67%
90 दिन
$ -0.005821
-69.30%
Burger Swap के मूल्य में आज आया अंतर
आज BURGER में $ -0.00001583 (-0.61%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Burger Swap के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000208 (+8.77%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Burger Swap के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BURGER में $ -0.001493 (-36.67%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Burger Swap के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.005821 (-69.30%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Burger Swap (BURGER) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.
For project details, please visit the project official website mentioned above.
Burger Swap प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Burger Swap (BURGER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Burger Swap (BURGER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Burger Swap के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Burger Swap (BURGER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BURGER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Burger Swap (BURGER) कैसे खरीदें
