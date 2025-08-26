Buckazoids (BUCKAZOIDS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0008014 है. पिछले 24 घंटों में, BUCKAZOIDS ने $ 0.0006936 के कम और $ 0.0009022 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUCKAZOIDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.004920472604161953 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000435180617089325 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUCKAZOIDS में -0.35%, 24 घंटों में +7.65%, तथा पिछले 7 दिनों में +77.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Buckazoids (BUCKAZOIDS) मार्केट की जानकारी
No.4599
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.37K
$ 57.37K$ 57.37K
$ 801.33K
$ 801.33K$ 801.33K
0.00
0.00 0.00
999,917,944.27
999,917,944.27 999,917,944.27
999,917,944.27
999,917,944.27 999,917,944.27
0.00%
SOL
Buckazoids का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 57.37K है. BUCKAZOIDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 999917944.27 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 801.33K है.
Buckazoids (BUCKAZOIDS) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Buckazoids के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.000056936
+7.65%
30 दिन
$ +0.0002094
+35.37%
60 दिन
$ -0.0008126
-50.35%
90 दिन
$ -0.0017776
-68.93%
Buckazoids के मूल्य में आज आया अंतर
आज BUCKAZOIDS में $ +0.000056936 (+7.65%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Buckazoids के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0002094 (+35.37%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Buckazoids के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BUCKAZOIDS में $ -0.0008126 (-50.35%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Buckazoids के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0017776 (-68.93%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Buckazoids (BUCKAZOIDS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Buckazoids first appeared in the 1989 sci-fi adventure game Space Quest III, developed by Sierra On-Line. In the game, these gold coins—featuring a vertical "₿" symbol and numeric denominations—served as universal intergalactic currency. Players used them to purchase gear, pay for transportation, and trade with alien merchants. They can be considered an early example of a "decentralized" digital currency within a virtual world.
Buckazoids प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Buckazoids (BUCKAZOIDS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Buckazoids (BUCKAZOIDS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Buckazoids के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Buckazoids (BUCKAZOIDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUCKAZOIDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
