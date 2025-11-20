Bitlayer (BTR) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.

Bitlayer unlocks the full potential of Bitcoin DeFi by merging unparalleled security with a lightning-fast smart contract engine. Built on Bitcoin-native security, Bitlayer combines a trust-minimized BitVM bridge, a Bitcoin rollup architecture, and a high-performance execution layer to bring real utility, speed, and composability to Bitcoin. Bitlayer is building a full-stack infrastructure for Bitcoin DeFi.

यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.

BTR टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.

Bitlayer (BTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

