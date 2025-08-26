BSX Protocol (BSX) क्या है

"BSX is developing the fastest, simplest, and most secure perpetuals DEX on the market. BSX runs on the Base L2, a custom Ethereum rollup built using the Optimism stack. It integrates an off-chain central limit order book for efficient trade matching with on-chain settlement via smart contracts on Ethereum L2. This design delivers a high-performance, low-latency trading experience akin to centralized exchanges while preserving the security and transparency of decentralized systems. BSX is backed by Coinbase Ventures, Blockchain Capital, and other prominent crypto VC investors and builders, with Arthur Hayes is BSX advisor from day 1. BSX is built by ex-Coinbase, Kraken, and FalconX team."

BSX Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

BSX Protocol (BSX) टोकन का अर्थशास्त्र

BSX Protocol (BSX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BSX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BSX Protocol (BSX) कैसे खरीदें

BSX Protocol संसाधन

BSX Protocol को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BSX Protocol आज BSX Protocol (BSX) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BSX प्राइस 0.02289 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BSX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.02289 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BSX से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. BSX Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BSX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.34M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BSX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BSX की मार्केट में उपलब्ध राशि 189.48M USD है. BSX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BSX ने 28,940.090264703733 USD की ATH प्राइस हासिल की. BSX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BSX ने 0.006060071215687439 USD की ATL प्राइस देखी. BSX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BSX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.81K USD है. क्या BSX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BSX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BSX का प्राइस का अनुमान देखें.

BSX Protocol (BSX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

