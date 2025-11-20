Bridgent (BRIDGENT) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.

Bridgent (BRIDGENT) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें.

Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.

Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.

यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.

BRIDGENT टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.

Bridgent (BRIDGENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

BRIDGENT कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में Bridgent (BRIDGENT) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC BRIDGENT खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर BRIDGENT कैसे खरीदें, यह सीखें!