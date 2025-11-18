Bridgent मूल्य(BRIDGENT)
आज Bridgent (BRIDGENT) का लाइव मूल्य $ 0.00004823 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.57% का बदलाव आया है. मौजूदा BRIDGENT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00004823 प्रति BRIDGENT है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Bridgent करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- BRIDGENT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BRIDGENT की ट्रेडिंग $ 0.00004501 (निम्न) और $ 0.00005702 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BRIDGENT में पिछले एक घंटे में +5.42% और पिछले 7 दिनों में +15.90% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 130.65K तक पहुँच गया.
Bridgent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 130.65K है. BRIDGENT की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 9999999999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 482.30K है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Bridgent के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0000002765
|-0.57%
|30 दिन
|$ -0.00002859
|-37.22%
|60 दिन
|$ -0.00405377
|-98.83%
|90 दिन
|$ -0.02495177
|-99.81%
आज BRIDGENT में $ -0.0000002765 (-0.57%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00002859 (-37.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BRIDGENT में $ -0.00405377 (-98.83%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02495177 (-99.81%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Bridgent (BRIDGENT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Bridgent प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Bridgent के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Bridgent is a cross-chain coordination and execution engine that enables assets, smart contracts, and data to flow seamlessly between multiple blockchains. Its main roles include: Providing secure and efficient cross-chain communication; Enforcing compliance with an execution filter layer; Offering a unified API to reduce development complexity; Supporting real-time state synchronization across chains.
Bridgent को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 BRIDGENT = 0.00004823 USD