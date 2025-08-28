Botto (BOTTO) क्या है

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto प्राइस का अनुमान (USD)

Botto (BOTTO) टोकन का अर्थशास्त्र

Botto (BOTTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOTTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

USD में लाइव BOTTO प्राइस 0.2745 USD है. BOTTO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.45M USD है. BOTTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 49.00M USD है. BOTTO ने 6.940308473361901 USD की ATH प्राइस हासिल की. BOTTO ने 0.029699974363140962 USD की ATL प्राइस देखी. BOTTO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 58.37K USD है.

Botto (BOTTO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

