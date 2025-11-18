Ibiza Final Boss मूल्य(BOSS)
आज Ibiza Final Boss (BOSS) का लाइव मूल्य $ 0.0001702 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 12.93% का बदलाव आया है. मौजूदा BOSS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0001702 प्रति BOSS है.
$ 158.34K के मार्केट कैप के अनुसार Ibiza Final Boss करेंसी की रैंक #2911 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 930.35M BOSS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BOSS की ट्रेडिंग $ 0.0001482 (निम्न) और $ 0.0001954 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.04818861394228114 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000144421986350166 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BOSS में पिछले एक घंटे में -0.24% और पिछले 7 दिनों में -17.18% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.80K तक पहुँच गया.
No.2911
99.99%
SOL
Ibiza Final Boss का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.80K है. BOSS की मार्केट में उपलब्ध राशि 930.35M है, कुल आपूर्ति 930345370.052404 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 158.35K है.
-0.24%
+12.93%
-17.18%
-17.18%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ibiza Final Boss के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000019487
|+12.93%
|30 दिन
|$ -0.0003089
|-64.48%
|60 दिन
|$ -0.0012868
|-88.32%
|90 दिन
|$ -0.0052848
|-96.88%
आज BOSS में $ +0.000019487 (+12.93%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0003089 (-64.48%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BOSS में $ -0.0012868 (-88.32%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0052848 (-96.88%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Ibiza Final Boss (BOSS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Ibiza Final Boss प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Ibiza Final Boss के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.
Ibiza Final Boss को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
