BOOE की अधिक जानकारी

BOOE प्राइस की जानकारी

BOOE व्हाइटपेपर

BOOE आधिकारिक वेबसाइट

BOOE टोकन का अर्थशास्त्र

BOOE प्राइस का पूर्वानुमान

BOOE हिस्ट्री

BOOE खरीदने की गाइड

BOOE-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

BOOE स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

BOOK OF ETHEREUM लोगो

BOOK OF ETHEREUM मूल्य(BOOE)

1 BOOE से USD लाइव प्राइस:

$0.27316
$0.27316$0.27316
-18.47%1D
USD
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:17:43 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.266
$ 0.266$ 0.266
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.345
$ 0.345$ 0.345
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.266
$ 0.266$ 0.266

$ 0.345
$ 0.345$ 0.345

$ 0.8132865790759094
$ 0.8132865790759094$ 0.8132865790759094

$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716$ 0.008879381003767716

+1.08%

-18.47%

+49.38%

+49.38%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.27295 है. पिछले 24 घंटों में, BOOE ने $ 0.266 के कम और $ 0.345 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOOE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.8132865790759094 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.008879381003767716 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOOE में +1.08%, 24 घंटों में -18.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +49.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) मार्केट की जानकारी

No.805

$ 26.26M
$ 26.26M$ 26.26M

$ 47.80K
$ 47.80K$ 47.80K

$ 27.30M
$ 27.30M$ 27.30M

96.19M
96.19M 96.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.19%

ETH

BOOK OF ETHEREUM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.26M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 47.80K है. BOOE की मार्केट में उपलब्ध राशि 96.19M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.30M है.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BOOK OF ETHEREUM के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0618823-18.47%
30 दिन$ +0.07187+35.74%
60 दिन$ +0.10446+61.99%
90 दिन$ +0.08607+46.05%
BOOK OF ETHEREUM के मूल्य में आज आया अंतर

आज BOOE में $ -0.0618823 (-18.47%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BOOK OF ETHEREUM के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.07187 (+35.74%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BOOK OF ETHEREUM के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BOOE में $ +0.10446 (+61.99%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BOOK OF ETHEREUM के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.08607 (+46.05%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BOOK OF ETHEREUM प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) क्या है

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BOOK OF ETHEREUM निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BOOE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BOOK OF ETHEREUM के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BOOK OF ETHEREUM खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BOOK OF ETHEREUM प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BOOK OF ETHEREUM (BOOE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BOOK OF ETHEREUM (BOOE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BOOK OF ETHEREUM के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BOOK OF ETHEREUM प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) टोकन का अर्थशास्त्र

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BOOE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) कैसे खरीदें

क्या आपको BOOK OF ETHEREUM कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BOOK OF ETHEREUM खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BOOE लोकल करेंसी में

1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से VND
7,182.67925
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से AUD
A$0.414884
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से GBP
0.201983
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से EUR
0.2320075
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से USD
$0.27295
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से MYR
RM1.1491195
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से TRY
11.229163
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से JPY
¥40.12365
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से ARS
ARS$363.9324235
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से RUB
21.972475
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से INR
23.9459035
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से IDR
Rp4,474.589448
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से KRW
379.094796
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से PHP
15.5717975
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से EGP
￡E.13.238075
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से BRL
R$1.4766595
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से CAD
C$0.3739415
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से BDT
33.179802
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से NGN
419.2757655
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से COP
$1,100.6026375
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से ZAR
R.4.836674
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से UAH
11.2482695
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से VES
Bs39.3048
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से CLP
$264.2156
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से PKR
Rs77.364948
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से KZT
146.666953
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से THB
฿8.8244735
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से TWD
NT$8.330434
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से AED
د.إ1.0017265
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से CHF
Fr0.21836
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से HKD
HK$2.1262805
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से AMD
֏104.2969245
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से MAD
.د.م2.4592795
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से MXN
$5.093247
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से SAR
ريال1.0235625
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से PLN
0.9962675
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से RON
лв1.184603
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से SEK
kr2.5902955
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से BGN
лв0.4558265
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से HUF
Ft92.8384835
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से CZK
5.7401385
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से KWD
د.ك0.08324975
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से ILS
0.906194
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से AOA
Kz248.8130315
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से BHD
.د.ب0.1026292
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से BMD
$0.27295
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से DKK
kr1.74688
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से HNL
L7.140372
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से MUR
12.566618
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से NAD
$4.820297
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से NOK
kr2.7486065
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से NZD
$0.4612855
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से PAB
B/.0.27295
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से PGK
K1.1545785
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से QAR
ر.ق0.9962675
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) से RSD
дин.27.4232865

BOOK OF ETHEREUM संसाधन

BOOK OF ETHEREUM को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक BOOK OF ETHEREUM वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BOOK OF ETHEREUM

आज BOOK OF ETHEREUM (BOOE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BOOE प्राइस 0.27295 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BOOE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BOOE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.27295 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BOOK OF ETHEREUM का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BOOE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.26M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BOOE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BOOE की मार्केट में उपलब्ध राशि 96.19M USD है.
BOOE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BOOE ने 0.8132865790759094 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BOOE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BOOE ने 0.008879381003767716 USD की ATL प्राइस देखी.
BOOE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BOOE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 47.80K USD है.
क्या BOOE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BOOE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BOOE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:17:43 (UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

BOOE-से-USD कैलकुलेटर

राशि

BOOE
BOOE
USD
USD

1 BOOE = 0.27295 USD

BOOE ट्रेड करें

BOOEUSDT
$0.27316
$0.27316$0.27316
-18.56%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस