BONE SHIBASWAP

BONE SHIBASWAP मूल्य(BONE)

1 BONE से USD लाइव प्राइस:

$0.1664
$0.1664$0.1664
+0.18%1D
USD
BONE SHIBASWAP (BONE) मूल्य का लाइव चार्ट
BONE SHIBASWAP (BONE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1636
$ 0.1636$ 0.1636
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1737
$ 0.1737$ 0.1737
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1636
$ 0.1636$ 0.1636

$ 0.1737
$ 0.1737$ 0.1737

$ 41.67355339721391
$ 41.67355339721391$ 41.67355339721391

$ 0.15666177237763956
$ 0.15666177237763956$ 0.15666177237763956

-1.20%

+0.18%

+1.34%

+1.34%

BONE SHIBASWAP (BONE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.166 है. पिछले 24 घंटों में, BONE ने $ 0.1636 के कम और $ 0.1737 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BONE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 41.67355339721391 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.15666177237763956 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BONE में -1.20%, 24 घंटों में +0.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BONE SHIBASWAP (BONE) मार्केट की जानकारी

No.676

$ 38.17M
$ 38.17M$ 38.17M

$ 128.65K
$ 128.65K$ 128.65K

$ 41.50M
$ 41.50M$ 41.50M

229.92M
229.92M 229.92M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

249,999,401.82484713
249,999,401.82484713 249,999,401.82484713

91.96%

ETH

BONE SHIBASWAP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 128.65K है. BONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 229.92M है, कुल आपूर्ति 249999401.82484713 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.50M है.

BONE SHIBASWAP (BONE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BONE SHIBASWAP के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000299+0.18%
30 दिन$ -0.022-11.71%
60 दिन$ -0.0775-31.83%
90 दिन$ -0.1007-37.76%
BONE SHIBASWAP के मूल्य में आज आया अंतर

आज BONE में $ +0.000299 (+0.18%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BONE SHIBASWAP के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.022 (-11.71%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BONE SHIBASWAP के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BONE में $ -0.0775 (-31.83%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BONE SHIBASWAP के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.1007 (-37.76%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BONE SHIBASWAP (BONE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BONE SHIBASWAP प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BONE SHIBASWAP (BONE) क्या है

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BONE SHIBASWAP निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BONE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BONE SHIBASWAP के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BONE SHIBASWAP खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BONE SHIBASWAP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BONE SHIBASWAP (BONE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BONE SHIBASWAP (BONE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BONE SHIBASWAP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BONE SHIBASWAP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BONE SHIBASWAP (BONE) टोकन का अर्थशास्त्र

BONE SHIBASWAP (BONE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BONE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BONE SHIBASWAP (BONE) कैसे खरीदें

क्या आपको BONE SHIBASWAP कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BONE SHIBASWAP खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BONE लोकल करेंसी में

1 BONE SHIBASWAP(BONE) से VND
4,368.29
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से AUD
A$0.25232
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से GBP
0.12284
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से EUR
0.1411
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से USD
$0.166
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से MYR
RM0.69886
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से TRY
6.82924
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से JPY
¥24.236
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से ARS
ARS$221.33278
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से RUB
13.363
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से INR
14.54658
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से IDR
Rp2,721.31104
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से KRW
230.23536
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से PHP
9.4703
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से EGP
￡E.8.04934
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से BRL
R$0.89806
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से CAD
C$0.22742
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से BDT
20.17896
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से NGN
254.99094
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से COP
$669.3535
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से ZAR
R.2.93986
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से UAH
6.84086
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से VES
Bs23.904
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से CLP
$160.688
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से PKR
Rs47.05104
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से KZT
89.19844
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से THB
฿5.36014
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से TWD
NT$5.07462
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से AED
د.إ0.60922
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से CHF
Fr0.1328
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से HKD
HK$1.29148
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से AMD
֏63.43026
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से MAD
.د.م1.49566
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से MXN
$3.09756
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से SAR
ريال0.6225
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से PLN
0.6059
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से RON
лв0.72044
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से SEK
kr1.57534
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से BGN
лв0.27722
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से HUF
Ft56.46158
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से CZK
3.49098
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से KWD
د.ك0.05063
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से ILS
0.55112
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से AOA
Kz151.32062
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से BHD
.د.ب0.062416
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से BMD
$0.166
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से DKK
kr1.0624
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से HNL
L4.34256
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से MUR
7.63766
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से NAD
$2.93156
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से NOK
kr1.67162
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से NZD
$0.28054
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से PAB
B/.0.166
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से PGK
K0.70218
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से QAR
ر.ق0.6059
1 BONE SHIBASWAP(BONE) से RSD
дин.16.67138

BONE SHIBASWAP संसाधन

BONE SHIBASWAP को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक BONE SHIBASWAP वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BONE SHIBASWAP

आज BONE SHIBASWAP (BONE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BONE प्राइस 0.166 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BONE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BONE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.166 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BONE SHIBASWAP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BONE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BONE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BONE की मार्केट में उपलब्ध राशि 229.92M USD है.
BONE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BONE ने 41.67355339721391 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BONE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BONE ने 0.15666177237763956 USD की ATL प्राइस देखी.
BONE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BONE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 128.65K USD है.
क्या BONE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BONE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BONE का प्राइस का अनुमान देखें.
BONE SHIBASWAP (BONE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

1 BONE = 0.166 USD

