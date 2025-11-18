Pacu Jalur मूल्य(BOATKID)
आज Pacu Jalur (BOATKID) का लाइव मूल्य $ 0.0002345 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 50.03% का बदलाव आया है. मौजूदा BOATKID से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0002345 प्रति BOATKID है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Pacu Jalur करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- BOATKID है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BOATKID की ट्रेडिंग $ 0.000125 (निम्न) और $ 0.0002515 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BOATKID में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में +71.41% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 39.04 तक पहुँच गया.
Pacu Jalur का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 39.04 है. BOATKID की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 997735729 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 233.97K है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Pacu Jalur के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|आज
|$ +0.000078198
|+50.03%
|30 दिन
|$ +0.0000634
|+37.05%
|60 दिन
|$ -0.0004742
|-66.92%
|90 दिन
|$ -0.0029655
|-92.68%
आज BOATKID में $ +0.000078198 (+50.03%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0000634 (+37.05%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BOATKID में $ -0.0004742 (-66.92%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0029655 (-92.68%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Pacu Jalur (BOATKID) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Pacu Jalur प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Pacu Jalur के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Join the dance. Farm the aura. #BoatKid
Pacu Jalur को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
राशि
1 BOATKID = 0.0002345 USD