Binary Token लोगो

Binary Token मूल्य(BNRY)

1 BNRY से USD लाइव प्राइस:

$0.01024
$0.01024
-4.11%1D
USD
Binary Token (BNRY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:42:17 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01008
$ 0.01008
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01069
$ 0.01069
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01008
$ 0.01008

$ 0.01069
$ 0.01069

--
--

--
--

-0.88%

-4.10%

-0.49%

-0.49%

Binary Token (BNRY) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01024 है. पिछले 24 घंटों में, BNRY ने $ 0.01008 के कम और $ 0.01069 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BNRY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BNRY में -0.88%, 24 घंटों में -4.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Binary Token (BNRY) मार्केट की जानकारी

--
--

$ 66.52K
$ 66.52K

$ 102.40M
$ 102.40M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

OP

Binary Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 66.52K है. BNRY की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 102.40M है.

Binary Token (BNRY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Binary Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0004389-4.10%
30 दिन$ -0.0008-7.25%
60 दिन$ -0.00492-32.46%
90 दिन$ -0.00945-48.00%
Binary Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज BNRY में $ -0.0004389 (-4.10%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Binary Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0008 (-7.25%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Binary Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BNRY में $ -0.00492 (-32.46%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Binary Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00945 (-48.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Binary Token (BNRY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Binary Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Binary Token (BNRY) क्या है

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Binary Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BNRY की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Binary Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Binary Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Binary Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Binary Token (BNRY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Binary Token (BNRY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Binary Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Binary Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Binary Token (BNRY) टोकन का अर्थशास्त्र

Binary Token (BNRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BNRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Binary Token (BNRY) कैसे खरीदें

क्या आपको Binary Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Binary Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BNRY लोकल करेंसी में

1 Binary Token(BNRY) से VND
269.4656
1 Binary Token(BNRY) से AUD
A$0.0156672
1 Binary Token(BNRY) से GBP
0.0075776
1 Binary Token(BNRY) से EUR
0.008704
1 Binary Token(BNRY) से USD
$0.01024
1 Binary Token(BNRY) से MYR
RM0.0432128
1 Binary Token(BNRY) से TRY
0.4212736
1 Binary Token(BNRY) से JPY
¥1.50528
1 Binary Token(BNRY) से ARS
ARS$13.6532992
1 Binary Token(BNRY) से RUB
0.8231936
1 Binary Token(BNRY) से INR
0.8999936
1 Binary Token(BNRY) से IDR
Rp167.8688256
1 Binary Token(BNRY) से KRW
14.2419968
1 Binary Token(BNRY) से PHP
0.5854208
1 Binary Token(BNRY) से EGP
￡E.0.4972544
1 Binary Token(BNRY) से BRL
R$0.0553984
1 Binary Token(BNRY) से CAD
C$0.0140288
1 Binary Token(BNRY) से BDT
1.2447744
1 Binary Token(BNRY) से NGN
15.7295616
1 Binary Token(BNRY) से COP
$41.29024
1 Binary Token(BNRY) से ZAR
R.0.1819648
1 Binary Token(BNRY) से UAH
0.4219904
1 Binary Token(BNRY) से VES
Bs1.47456
1 Binary Token(BNRY) से CLP
$9.91232
1 Binary Token(BNRY) से PKR
Rs2.9024256
1 Binary Token(BNRY) से KZT
5.5023616
1 Binary Token(BNRY) से THB
฿0.3314688
1 Binary Token(BNRY) से TWD
NT$0.3129344
1 Binary Token(BNRY) से AED
د.إ0.0375808
1 Binary Token(BNRY) से CHF
Fr0.008192
1 Binary Token(BNRY) से HKD
HK$0.0797696
1 Binary Token(BNRY) से AMD
֏3.9128064
1 Binary Token(BNRY) से MAD
.د.م0.0922624
1 Binary Token(BNRY) से MXN
$0.1912832
1 Binary Token(BNRY) से SAR
ريال0.0384
1 Binary Token(BNRY) से PLN
0.037376
1 Binary Token(BNRY) से RON
лв0.0444416
1 Binary Token(BNRY) से SEK
kr0.0970752
1 Binary Token(BNRY) से BGN
лв0.0171008
1 Binary Token(BNRY) से HUF
Ft3.48416
1 Binary Token(BNRY) से CZK
0.2151424
1 Binary Token(BNRY) से KWD
د.ك0.0031232
1 Binary Token(BNRY) से ILS
0.0339968
1 Binary Token(BNRY) से AOA
Kz9.3344768
1 Binary Token(BNRY) से BHD
.د.ب0.00386048
1 Binary Token(BNRY) से BMD
$0.01024
1 Binary Token(BNRY) से DKK
kr0.0654336
1 Binary Token(BNRY) से HNL
L0.2678784
1 Binary Token(BNRY) से MUR
0.4702208
1 Binary Token(BNRY) से NAD
$0.1808384
1 Binary Token(BNRY) से NOK
kr0.1031168
1 Binary Token(BNRY) से NZD
$0.0173056
1 Binary Token(BNRY) से PAB
B/.0.01024
1 Binary Token(BNRY) से PGK
K0.0433152
1 Binary Token(BNRY) से QAR
ر.ق0.037376
1 Binary Token(BNRY) से RSD
дин.1.0288128

Binary Token संसाधन

Binary Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Binary Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Binary Token

आज Binary Token (BNRY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BNRY प्राइस 0.01024 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BNRY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BNRY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01024 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Binary Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BNRY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BNRY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BNRY की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
BNRY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BNRY ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
BNRY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BNRY ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
BNRY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BNRY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 66.52K USD है.
क्या BNRY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BNRY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BNRY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:42:17 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

BNRY-से-USD कैलकुलेटर

राशि

BNRY
BNRY
USD
USD

1 BNRY = 0.01024 USD

BNRY ट्रेड करें

BNRYUSDT
$0.01024
$0.01024
-4.10%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस