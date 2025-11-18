एक्सचेंजDEX+
Bnb Tiger Inu का आज का लाइव मूल्य 0.00000000000349 USD है.BNBTIGER का मार्केट कैप 2,054,422.03890698 USD है. भारत में BNBTIGER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

BNBTIGER की अधिक जानकारी

BNBTIGER प्राइस की जानकारी

BNBTIGER क्या है

BNBTIGER आधिकारिक वेबसाइट

BNBTIGER टोकन का अर्थशास्त्र

BNBTIGER प्राइस का पूर्वानुमान

BNBTIGER हिस्ट्री

BNBTIGER खरीदने की गाइड

BNBTIGER-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

BNBTIGER स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Bnb Tiger Inu लोगो

Bnb Tiger Inu मूल्य(BNBTIGER)

1 BNBTIGER से USD लाइव प्राइस:

$0.000000000003489
$0.000000000003489$0.000000000003489
+0.46%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 13:52:37 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu का आज का मूल्य

आज Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) का लाइव मूल्य $ 0.00000000000349 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.46% का बदलाव आया है. मौजूदा BNBTIGER से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000000000349 प्रति BNBTIGER है.

$ 2.05M के मार्केट कैप के अनुसार Bnb Tiger Inu करेंसी की रैंक #3870 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 588,659.61T BNBTIGER है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BNBTIGER की ट्रेडिंग $ 0.000000000003305 (निम्न) और $ 0.000000000003637 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.000000000011449246 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000000000001738887 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BNBTIGER में पिछले एक घंटे में -0.09% और पिछले 7 दिनों में -7.38% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.39K तक पहुँच गया.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) मार्केट की जानकारी

No.3870

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

$ 6.39K
$ 6.39K$ 6.39K

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

588,659.61T
588,659.61T 588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

Bnb Tiger Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 6.39K है. BNBTIGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 588,659.61T है, कुल आपूर्ति 588659610002000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.49M है.

Bnb Tiger Inu की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000000000003305
$ 0.000000000003305$ 0.000000000003305
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000000000003637
$ 0.000000000003637$ 0.000000000003637
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000000000003305
$ 0.000000000003305$ 0.000000000003305

$ 0.000000000003637
$ 0.000000000003637$ 0.000000000003637

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887

-0.09%

+0.46%

-7.38%

-7.38%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Bnb Tiger Inu के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000000000001598+0.46%
30 दिन$ -0.000000000001805-34.09%
60 दिन$ -0.00000000000151-30.20%
90 दिन$ -0.00000000000151-30.20%
Bnb Tiger Inu के मूल्य में आज आया अंतर

आज BNBTIGER में $ +0.00000000000001598 (+0.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Bnb Tiger Inu के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000000000001805 (-34.09%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Bnb Tiger Inu के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BNBTIGER में $ -0.00000000000151 (-30.20%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Bnb Tiger Inu के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00000000000151 (-30.20%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Bnb Tiger Inu प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Bnb Tiger Inu के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में BNBTIGER का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Bnb Tiger Inu के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Bnb Tiger Inu की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए BNBTIGER के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Bnb Tiger Inuप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में Bnb Tiger Inu कैसे खरीदें और निवेश करें

Bnb Tiger Inu के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर BNBTIGER की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Bnb Tiger Inu खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

588,659.61T से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Bnb Tiger Inu तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Bnb Tiger Inu के साथ क्या कर सकते हैं

Bnb Tiger Inu का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) क्या है

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu संसाधन

Bnb Tiger Inu को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Bnb Tiger Inu वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Bnb Tiger Inu

2030 में 1 Bnb Tiger Inu का मूल्य कितना होगा?
अगर Bnb Tiger Inu 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Bnb Tiger Inu के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 13:52:37 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu के बारे में और जानें

BNBTIGER USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ BNBTIGER पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर BNBTIGER USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Bnb Tiger Inu का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
BNBTIGER/USDT
$0.000000000003489
$0.000000000003489$0.000000000003489
+0.51%
0.00% (USDT)

