Bluwhale Points मूल्य(BLUP)
आज Bluwhale Points (BLUP) का लाइव मूल्य $ 0.000892 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.67% का बदलाव आया है. मौजूदा BLUP से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.000892 प्रति BLUP है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Bluwhale Points करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- BLUP है. पिछले 24 घंटों के दौरान, BLUP की ट्रेडिंग $ 0.000892 (निम्न) और $ 0.000926 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में BLUP में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -25.67% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.11 तक पहुँच गया.
BSC
Bluwhale Points का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.11 है. BLUP की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 892.00K है.
0.00%
-3.67%
-25.67%
-25.67%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Bluwhale Points के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00003398
|-3.67%
|30 दिन
|$ -0.001168
|-56.70%
|60 दिन
|$ -0.003112
|-77.73%
|90 दिन
|$ -0.004913
|-84.64%
आज BLUP में $ -0.00003398 (-3.67%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.001168 (-56.70%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BLUP में $ -0.003112 (-77.73%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.004913 (-84.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Bluwhale Points (BLUP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Bluwhale Points प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Bluwhale Points के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.
Bluwhale Points को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
राशि
1 BLUP = 0.000892 USD