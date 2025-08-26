BLENDR की अधिक जानकारी

Blendr Network

Blendr Network मूल्य(BLENDR)

1 BLENDR से USD लाइव प्राइस:

$0.02744
$0.02744$0.02744
-8.13%1D
USD
Blendr Network (BLENDR) मूल्य का लाइव चार्ट
Blendr Network (BLENDR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02577
$ 0.02577$ 0.02577
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04311
$ 0.04311$ 0.04311
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02577
$ 0.02577$ 0.02577

$ 0.04311
$ 0.04311$ 0.04311

$ 4.2763998001721975
$ 4.2763998001721975$ 4.2763998001721975

$ 0.025867046431337384
$ 0.025867046431337384$ 0.025867046431337384

-2.87%

-8.12%

-35.58%

-35.58%

Blendr Network (BLENDR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02744 है. पिछले 24 घंटों में, BLENDR ने $ 0.02577 के कम और $ 0.04311 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BLENDR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.2763998001721975 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.025867046431337384 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BLENDR में -2.87%, 24 घंटों में -8.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -35.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Blendr Network (BLENDR) मार्केट की जानकारी

No.2086

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 9.85K
$ 9.85K$ 9.85K

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

40.06M
40.06M 40.06M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

42,000,000
42,000,000 42,000,000

95.37%

ETH

Blendr Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.85K है. BLENDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.06M है, कुल आपूर्ति 42000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.15M है.

Blendr Network (BLENDR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Blendr Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0024283-8.12%
30 दिन$ -0.02285-45.44%
60 दिन$ -0.00283-9.35%
90 दिन$ -0.01896-40.87%
Blendr Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज BLENDR में $ -0.0024283 (-8.12%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Blendr Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.02285 (-45.44%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Blendr Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BLENDR में $ -0.00283 (-9.35%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Blendr Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01896 (-40.87%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Blendr Network (BLENDR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Blendr Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Blendr Network (BLENDR) क्या है

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Blendr Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BLENDR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Blendr Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Blendr Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Blendr Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Blendr Network (BLENDR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Blendr Network (BLENDR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Blendr Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Blendr Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Blendr Network (BLENDR) टोकन का अर्थशास्त्र

Blendr Network (BLENDR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BLENDR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Blendr Network (BLENDR) कैसे खरीदें

क्या आपको Blendr Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Blendr Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BLENDR लोकल करेंसी में

1 Blendr Network(BLENDR) से VND
722.0836
1 Blendr Network(BLENDR) से AUD
A$0.0417088
1 Blendr Network(BLENDR) से GBP
0.0203056
1 Blendr Network(BLENDR) से EUR
0.023324
1 Blendr Network(BLENDR) से USD
$0.02744
1 Blendr Network(BLENDR) से MYR
RM0.1155224
1 Blendr Network(BLENDR) से TRY
1.1288816
1 Blendr Network(BLENDR) से JPY
¥4.00624
1 Blendr Network(BLENDR) से ARS
ARS$36.5865752
1 Blendr Network(BLENDR) से RUB
2.20892
1 Blendr Network(BLENDR) से INR
2.4045672
1 Blendr Network(BLENDR) से IDR
Rp449.8359936
1 Blendr Network(BLENDR) से KRW
38.0581824
1 Blendr Network(BLENDR) से PHP
1.565452
1 Blendr Network(BLENDR) से EGP
￡E.1.3305656
1 Blendr Network(BLENDR) से BRL
R$0.1484504
1 Blendr Network(BLENDR) से CAD
C$0.0375928
1 Blendr Network(BLENDR) से BDT
3.3356064
1 Blendr Network(BLENDR) से NGN
42.1503096
1 Blendr Network(BLENDR) से COP
$110.64494
1 Blendr Network(BLENDR) से ZAR
R.0.4859624
1 Blendr Network(BLENDR) से UAH
1.1308024
1 Blendr Network(BLENDR) से VES
Bs3.95136
1 Blendr Network(BLENDR) से CLP
$26.56192
1 Blendr Network(BLENDR) से PKR
Rs7.7775936
1 Blendr Network(BLENDR) से KZT
14.7446096
1 Blendr Network(BLENDR) से THB
฿0.8860376
1 Blendr Network(BLENDR) से TWD
NT$0.8388408
1 Blendr Network(BLENDR) से AED
د.إ0.1007048
1 Blendr Network(BLENDR) से CHF
Fr0.021952
1 Blendr Network(BLENDR) से HKD
HK$0.2134832
1 Blendr Network(BLENDR) से AMD
֏10.4850984
1 Blendr Network(BLENDR) से MAD
.د.م0.2472344
1 Blendr Network(BLENDR) से MXN
$0.5120304
1 Blendr Network(BLENDR) से SAR
ريال0.1029
1 Blendr Network(BLENDR) से PLN
0.100156
1 Blendr Network(BLENDR) से RON
лв0.1190896
1 Blendr Network(BLENDR) से SEK
kr0.2604056
1 Blendr Network(BLENDR) से BGN
лв0.0458248
1 Blendr Network(BLENDR) से HUF
Ft9.3331672
1 Blendr Network(BLENDR) से CZK
0.5770632
1 Blendr Network(BLENDR) से KWD
د.ك0.0083692
1 Blendr Network(BLENDR) से ILS
0.0911008
1 Blendr Network(BLENDR) से AOA
Kz25.0134808
1 Blendr Network(BLENDR) से BHD
.د.ب0.01031744
1 Blendr Network(BLENDR) से BMD
$0.02744
1 Blendr Network(BLENDR) से DKK
kr0.175616
1 Blendr Network(BLENDR) से HNL
L0.7178304
1 Blendr Network(BLENDR) से MUR
1.2625144
1 Blendr Network(BLENDR) से NAD
$0.4845904
1 Blendr Network(BLENDR) से NOK
kr0.2763208
1 Blendr Network(BLENDR) से NZD
$0.0463736
1 Blendr Network(BLENDR) से PAB
B/.0.02744
1 Blendr Network(BLENDR) से PGK
K0.1160712
1 Blendr Network(BLENDR) से QAR
ر.ق0.100156
1 Blendr Network(BLENDR) से RSD
дин.2.7557992

Blendr Network संसाधन

Blendr Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Blendr Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Blendr Network

आज Blendr Network (BLENDR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BLENDR प्राइस 0.02744 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BLENDR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BLENDR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02744 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Blendr Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BLENDR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.10M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BLENDR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BLENDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.06M USD है.
BLENDR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BLENDR ने 4.2763998001721975 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BLENDR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BLENDR ने 0.025867046431337384 USD की ATL प्राइस देखी.
BLENDR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BLENDR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.85K USD है.
क्या BLENDR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BLENDR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BLENDR का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

