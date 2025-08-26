BGB की अधिक जानकारी

Bitget Token मूल्य(BGB)

1 BGB से USD लाइव प्राइस:

$4.62312
$4.62312$4.62312
+0.50%1D
USD
Bitget Token (BGB) मूल्य का लाइव चार्ट
Bitget Token (BGB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4.5644
$ 4.5644$ 4.5644
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4.69
$ 4.69$ 4.69
24 घंटे में उच्चतम

$ 4.5644
$ 4.5644$ 4.5644

$ 4.69
$ 4.69$ 4.69

$ 8.48508718732009
$ 8.48508718732009$ 8.48508718732009

$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925

+0.48%

+0.50%

-2.44%

-2.44%

Bitget Token (BGB) रियल-टाइम प्राइस $ 4.62312 है. पिछले 24 घंटों में, BGB ने $ 4.5644 के कम और $ 4.69 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BGB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.48508718732009 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.05835925 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BGB में +0.48%, 24 घंटों में +0.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Bitget Token (BGB) मार्केट की जानकारी

No.27

$ 5.27B
$ 5.27B$ 5.27B

$ 310.66K
$ 310.66K$ 310.66K

$ 5.27B
$ 5.27B$ 5.27B

1.14B
1.14B 1.14B

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

99.99%

0.13%

ETH

Bitget Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.27B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 310.66K है. BGB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.14B है, कुल आपूर्ति 1139992036.1 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.27B है.

Bitget Token (BGB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Bitget Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0230006+0.50%
30 दिन$ +0.11582+2.56%
60 दिन$ +0.056+1.22%
90 दिन$ -0.13983-2.94%
Bitget Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज BGB में $ +0.0230006 (+0.50%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Bitget Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.11582 (+2.56%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Bitget Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BGB में $ +0.056 (+1.22%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Bitget Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.13983 (-2.94%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Bitget Token (BGB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Bitget Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Bitget Token (BGB) क्या है

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Bitget Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BGB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Bitget Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Bitget Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Bitget Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Bitget Token (BGB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Bitget Token (BGB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Bitget Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Bitget Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Bitget Token (BGB) टोकन का अर्थशास्त्र

Bitget Token (BGB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BGB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Bitget Token (BGB) कैसे खरीदें

क्या आपको Bitget Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Bitget Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BGB लोकल करेंसी में

1 Bitget Token(BGB) से VND
121,657.4028
1 Bitget Token(BGB) से AUD
A$7.0271424
1 Bitget Token(BGB) से GBP
3.4211088
1 Bitget Token(BGB) से EUR
3.929652
1 Bitget Token(BGB) से USD
$4.62312
1 Bitget Token(BGB) से MYR
RM19.4633352
1 Bitget Token(BGB) से TRY
190.1951568
1 Bitget Token(BGB) से JPY
¥679.59864
1 Bitget Token(BGB) से ARS
ARS$6,164.1445896
1 Bitget Token(BGB) से RUB
372.16116
1 Bitget Token(BGB) से INR
405.5863176
1 Bitget Token(BGB) से IDR
Rp75,788.8403328
1 Bitget Token(BGB) से KRW
6,420.9589056
1 Bitget Token(BGB) से PHP
263.748996
1 Bitget Token(BGB) से EGP
￡E.224.22132
1 Bitget Token(BGB) से BRL
R$25.0110792
1 Bitget Token(BGB) से CAD
C$6.3336744
1 Bitget Token(BGB) से BDT
561.9864672
1 Bitget Token(BGB) से NGN
7,101.5284008
1 Bitget Token(BGB) से COP
$18,641.57562
1 Bitget Token(BGB) से ZAR
R.81.9216864
1 Bitget Token(BGB) से UAH
190.5187752
1 Bitget Token(BGB) से VES
Bs665.72928
1 Bitget Token(BGB) से CLP
$4,475.18016
1 Bitget Token(BGB) से PKR
Rs1,310.3771328
1 Bitget Token(BGB) से KZT
2,484.1873008
1 Bitget Token(BGB) से THB
฿149.4654696
1 Bitget Token(BGB) से TWD
NT$141.0976224
1 Bitget Token(BGB) से AED
د.إ16.9668504
1 Bitget Token(BGB) से CHF
Fr3.698496
1 Bitget Token(BGB) से HKD
HK$36.0141048
1 Bitget Token(BGB) से AMD
֏1,766.5403832
1 Bitget Token(BGB) से MAD
.د.م41.6543112
1 Bitget Token(BGB) से MXN
$86.2674192
1 Bitget Token(BGB) से SAR
ريال17.3367
1 Bitget Token(BGB) से PLN
16.874388
1 Bitget Token(BGB) से RON
лв20.0643408
1 Bitget Token(BGB) से SEK
kr43.8734088
1 Bitget Token(BGB) से BGN
лв7.7206104
1 Bitget Token(BGB) से HUF
Ft1,572.4618056
1 Bitget Token(BGB) से CZK
97.2242136
1 Bitget Token(BGB) से KWD
د.ك1.4100516
1 Bitget Token(BGB) से ILS
15.3487584
1 Bitget Token(BGB) से AOA
Kz4,214.2974984
1 Bitget Token(BGB) से BHD
.د.ب1.73829312
1 Bitget Token(BGB) से BMD
$4.62312
1 Bitget Token(BGB) से DKK
kr29.587968
1 Bitget Token(BGB) से HNL
L120.9408192
1 Bitget Token(BGB) से MUR
212.8484448
1 Bitget Token(BGB) से NAD
$81.6442992
1 Bitget Token(BGB) से NOK
kr46.5548184
1 Bitget Token(BGB) से NZD
$7.8130728
1 Bitget Token(BGB) से PAB
B/.4.62312
1 Bitget Token(BGB) से PGK
K19.5557976
1 Bitget Token(BGB) से QAR
ر.ق16.874388
1 Bitget Token(BGB) से RSD
дин.464.4848664

Bitget Token संसाधन

Bitget Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Bitget Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Bitget Token

आज Bitget Token (BGB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BGB प्राइस 4.62312 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BGB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BGB से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.62312 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Bitget Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BGB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.27B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BGB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BGB की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.14B USD है.
BGB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BGB ने 8.48508718732009 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BGB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BGB ने 0.05835925 USD की ATL प्राइस देखी.
BGB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BGB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 310.66K USD है.
क्या BGB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BGB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BGB का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

