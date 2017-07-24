Bitcoin Cash Node (BCH) टोकन का अर्थशास्त्र Bitcoin Cash Node (BCH) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Bitcoin Cash Node (BCH) जानकारी Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process. आधिकारिक वेबसाइट: http://bch.info व्हाइटपेपर: https://bch.info/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.bitcoin.com/bch अभी BCH खरीदें!

Bitcoin Cash Node (BCH) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Bitcoin Cash Node (BCH) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 10.82B $ 10.82B $ 10.82B कुल आपूर्ति: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 11.41B $ 11.41B $ 11.41B अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 मौजूदा प्राइस: $ 543.3 $ 543.3 $ 543.3 Bitcoin Cash Node (BCH) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Bitcoin Cash Node (BCH) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Bitcoin Cash Node (BCH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: BCH टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने BCH मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप BCH के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो BCH टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

BCH कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में Bitcoin Cash Node (BCH) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC BCH खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर BCH कैसे खरीदें, यह सीखें!

Bitcoin Cash Node (BCH) प्राइस हिस्ट्री BCH की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी BCH प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

आपको MEXC क्यों चुनना चाहिए? MEXC दुनिया के शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जिस पर दुनिया भर के लाखों यूज़र भरोसा करते हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या प्रो हों, MEXC क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करने का आपका सबसे आसान तरीका है. स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट में 4,000 से अधिक ट्रेडिंग पेयर CEXs में सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग उद्योग जगत में #1 लिक्विडिटी सबसे कम फ़ीस, 24/7 कस्टमर सर्विस द्वारा समर्थित यूज़र फ़ंड के लिए 100%+ टोकन आरक्षित पारदर्शिता अल्ट्रा-लो एंट्री बैरियर: केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें

