BlackCardCoin लोगो

BlackCardCoin मूल्य(BCCOIN)

1 BCCOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.02224
$0.02224$0.02224
-0.71%1D
USD
BlackCardCoin (BCCOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:15:41 (UTC+8)

BlackCardCoin (BCCOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02192
$ 0.02192$ 0.02192
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02349
$ 0.02349$ 0.02349
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02192
$ 0.02192$ 0.02192

$ 0.02349
$ 0.02349$ 0.02349

$ 31.27256325463208
$ 31.27256325463208$ 31.27256325463208

$ 0.018976708086954498
$ 0.018976708086954498$ 0.018976708086954498

0.00%

-0.71%

-7.29%

-7.29%

BlackCardCoin (BCCOIN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02226 है. पिछले 24 घंटों में, BCCOIN ने $ 0.02192 के कम और $ 0.02349 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 31.27256325463208 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.018976708086954498 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCCOIN में 0.00%, 24 घंटों में -0.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

BlackCardCoin (BCCOIN) मार्केट की जानकारी

No.2681

$ 222.60K
$ 222.60K$ 222.60K

$ 63.64K
$ 63.64K$ 63.64K

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

10.00M
10.00M 10.00M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

70,000,000
70,000,000 70,000,000

6.66%

BSC

BlackCardCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 222.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.64K है. BCCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 70000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.34M है.

BlackCardCoin (BCCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BlackCardCoin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000159-0.71%
30 दिन$ -0.08526-79.30%
60 दिन$ -0.08346-78.95%
90 दिन$ -0.07772-77.74%
BlackCardCoin के मूल्य में आज आया अंतर

आज BCCOIN में $ -0.000159 (-0.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

BlackCardCoin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.08526 (-79.30%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

BlackCardCoin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BCCOIN में $ -0.08346 (-78.95%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

BlackCardCoin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.07772 (-77.74%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

BlackCardCoin (BCCOIN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब BlackCardCoin प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

BlackCardCoin (BCCOIN) क्या है

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

BlackCardCoin MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके BlackCardCoin निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BCCOIN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- BlackCardCoin के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर BlackCardCoin खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

BlackCardCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में BlackCardCoin (BCCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके BlackCardCoin (BCCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? BlackCardCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब BlackCardCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BlackCardCoin (BCCOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

BlackCardCoin (BCCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

BlackCardCoin (BCCOIN) कैसे खरीदें

क्या आपको BlackCardCoin कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से BlackCardCoin खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BCCOIN लोकल करेंसी में

1 BlackCardCoin(BCCOIN) से VND
585.7719
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से AUD
A$0.0338352
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से GBP
0.0164724
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से EUR
0.018921
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से USD
$0.02226
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से MYR
RM0.0937146
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से TRY
0.9157764
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से JPY
¥3.27222
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से ARS
ARS$29.6799258
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से RUB
1.79193
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से INR
1.9528698
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से IDR
Rp364.9179744
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से KRW
30.9164688
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से PHP
1.269933
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से EGP
￡E.1.07961
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से BRL
R$0.1204266
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से CAD
C$0.0304962
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से BDT
2.7059256
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से NGN
34.1933634
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से COP
$89.757885
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से ZAR
R.0.3944472
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से UAH
0.9173346
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से VES
Bs3.20544
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से CLP
$21.54768
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से PKR
Rs6.3093744
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से KZT
11.9611884
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से THB
฿0.7196658
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से TWD
NT$0.6793752
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से AED
د.إ0.0816942
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से CHF
Fr0.017808
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से HKD
HK$0.1734054
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से AMD
֏8.5057686
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से MAD
.د.م0.2005626
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से MXN
$0.4153716
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से SAR
ريال0.083475
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से PLN
0.081249
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से RON
лв0.0966084
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से SEK
kr0.2112474
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से BGN
лв0.0371742
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से HUF
Ft7.5712938
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से CZK
0.4681278
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से KWD
د.ك0.0067893
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से ILS
0.0739032
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से AOA
Kz20.2915482
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से BHD
.د.ب0.00836976
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से BMD
$0.02226
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से DKK
kr0.142464
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से HNL
L0.5823216
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से MUR
1.0248504
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से NAD
$0.3931116
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से NOK
kr0.2241582
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से NZD
$0.0376194
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से PAB
B/.0.02226
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से PGK
K0.0941598
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से QAR
ر.ق0.081249
1 BlackCardCoin(BCCOIN) से RSD
дин.2.2364622

BlackCardCoin संसाधन

BlackCardCoin को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक BlackCardCoin वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न BlackCardCoin

आज BlackCardCoin (BCCOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BCCOIN प्राइस 0.02226 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BCCOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BCCOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02226 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
BlackCardCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BCCOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 222.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BCCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BCCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
BCCOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BCCOIN ने 31.27256325463208 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BCCOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BCCOIN ने 0.018976708086954498 USD की ATL प्राइस देखी.
BCCOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BCCOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.64K USD है.
क्या BCCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BCCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BCCOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:15:41 (UTC+8)

