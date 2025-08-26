BCB की अधिक जानकारी

Blockchain Bets मूल्य(BCB)

1 BCB से USD लाइव प्राइस:

$0.001237
$0.001237$0.001237
-6.00%1D
USD
Blockchain Bets (BCB) मूल्य का लाइव चार्ट
Blockchain Bets (BCB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.001208
$ 0.001208$ 0.001208
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.001399
$ 0.001399$ 0.001399
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.001208
$ 0.001208$ 0.001208

$ 0.001399
$ 0.001399$ 0.001399

$ 0.059751326391164955
$ 0.059751326391164955$ 0.059751326391164955

$ 0.00061258442477132
$ 0.00061258442477132$ 0.00061258442477132

0.00%

-6.00%

-4.85%

-4.85%

Blockchain Bets (BCB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001237 है. पिछले 24 घंटों में, BCB ने $ 0.001208 के कम और $ 0.001399 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BCB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.059751326391164955 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00061258442477132 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BCB में 0.00%, 24 घंटों में -6.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Blockchain Bets (BCB) मार्केट की जानकारी

No.7243

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.08
$ 43.08$ 43.08

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Blockchain Bets का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 43.08 है. BCB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.24M है.

Blockchain Bets (BCB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Blockchain Bets के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00007896-6.00%
30 दिन$ +0.000014+1.14%
60 दिन$ +0.000432+53.66%
90 दिन$ +0.00039+46.04%
Blockchain Bets के मूल्य में आज आया अंतर

आज BCB में $ -0.00007896 (-6.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Blockchain Bets के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000014 (+1.14%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Blockchain Bets के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BCB में $ +0.000432 (+53.66%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Blockchain Bets के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00039 (+46.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Blockchain Bets (BCB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Blockchain Bets प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Blockchain Bets (BCB) क्या है

Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience.

Blockchain Bets MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Blockchain Bets निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BCB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Blockchain Bets के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Blockchain Bets खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Blockchain Bets प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Blockchain Bets (BCB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Blockchain Bets (BCB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Blockchain Bets के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Blockchain Bets प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Blockchain Bets (BCB) टोकन का अर्थशास्त्र

Blockchain Bets (BCB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BCB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Blockchain Bets (BCB) कैसे खरीदें

क्या आपको Blockchain Bets कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Blockchain Bets खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BCB लोकल करेंसी में

1 Blockchain Bets(BCB) से VND
32.551655
1 Blockchain Bets(BCB) से AUD
A$0.00188024
1 Blockchain Bets(BCB) से GBP
0.00091538
1 Blockchain Bets(BCB) से EUR
0.00105145
1 Blockchain Bets(BCB) से USD
$0.001237
1 Blockchain Bets(BCB) से MYR
RM0.00520777
1 Blockchain Bets(BCB) से TRY
0.05089018
1 Blockchain Bets(BCB) से JPY
¥0.180602
1 Blockchain Bets(BCB) से ARS
ARS$1.64932921
1 Blockchain Bets(BCB) से RUB
0.0995785
1 Blockchain Bets(BCB) से INR
0.10839831
1 Blockchain Bets(BCB) से IDR
Rp20.27868528
1 Blockchain Bets(BCB) से KRW
1.71566952
1 Blockchain Bets(BCB) से PHP
0.07057085
1 Blockchain Bets(BCB) से EGP
￡E.0.05998213
1 Blockchain Bets(BCB) से BRL
R$0.00669217
1 Blockchain Bets(BCB) से CAD
C$0.00169469
1 Blockchain Bets(BCB) से BDT
0.15036972
1 Blockchain Bets(BCB) से NGN
1.90014333
1 Blockchain Bets(BCB) से COP
$4.98789325
1 Blockchain Bets(BCB) से ZAR
R.0.02190727
1 Blockchain Bets(BCB) से UAH
0.05097677
1 Blockchain Bets(BCB) से VES
Bs0.178128
1 Blockchain Bets(BCB) से CLP
$1.197416
1 Blockchain Bets(BCB) से PKR
Rs0.35061528
1 Blockchain Bets(BCB) से KZT
0.66468958
1 Blockchain Bets(BCB) से THB
฿0.03994273
1 Blockchain Bets(BCB) से TWD
NT$0.03781509
1 Blockchain Bets(BCB) से AED
د.إ0.00453979
1 Blockchain Bets(BCB) से CHF
Fr0.0009896
1 Blockchain Bets(BCB) से HKD
HK$0.00962386
1 Blockchain Bets(BCB) से AMD
֏0.47267007
1 Blockchain Bets(BCB) से MAD
.د.م0.01114537
1 Blockchain Bets(BCB) से MXN
$0.02308242
1 Blockchain Bets(BCB) से SAR
ريال0.00463875
1 Blockchain Bets(BCB) से PLN
0.00451505
1 Blockchain Bets(BCB) से RON
лв0.00536858
1 Blockchain Bets(BCB) से SEK
kr0.01173913
1 Blockchain Bets(BCB) से BGN
лв0.00206579
1 Blockchain Bets(BCB) से HUF
Ft0.42074081
1 Blockchain Bets(BCB) से CZK
0.02601411
1 Blockchain Bets(BCB) से KWD
د.ك0.000377285
1 Blockchain Bets(BCB) से ILS
0.00410684
1 Blockchain Bets(BCB) से AOA
Kz1.12761209
1 Blockchain Bets(BCB) से BHD
.د.ب0.000465112
1 Blockchain Bets(BCB) से BMD
$0.001237
1 Blockchain Bets(BCB) से DKK
kr0.0079168
1 Blockchain Bets(BCB) से HNL
L0.03235992
1 Blockchain Bets(BCB) से MUR
0.05691437
1 Blockchain Bets(BCB) से NAD
$0.02184542
1 Blockchain Bets(BCB) से NOK
kr0.01245659
1 Blockchain Bets(BCB) से NZD
$0.00209053
1 Blockchain Bets(BCB) से PAB
B/.0.001237
1 Blockchain Bets(BCB) से PGK
K0.00523251
1 Blockchain Bets(BCB) से QAR
ر.ق0.00451505
1 Blockchain Bets(BCB) से RSD
дин.0.12423191

Blockchain Bets संसाधन

Blockchain Bets को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Blockchain Bets वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Blockchain Bets

आज Blockchain Bets (BCB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BCB प्राइस 0.001237 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BCB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BCB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001237 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Blockchain Bets का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BCB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BCB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BCB की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
BCB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BCB ने 0.059751326391164955 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BCB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BCB ने 0.00061258442477132 USD की ATL प्राइस देखी.
BCB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BCB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 43.08 USD है.
क्या BCB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BCB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BCB का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

