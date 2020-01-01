FC Barcelona FT (BAR) टोकन का अर्थशास्त्र FC Barcelona FT (BAR) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

FC Barcelona FT (BAR) जानकारी FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. आधिकारिक वेबसाइट: https://chiliz.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b अभी BAR खरीदें!

FC Barcelona FT (BAR) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण FC Barcelona FT (BAR) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 15.67M $ 15.67M $ 15.67M कुल आपूर्ति: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 13.46M $ 13.46M $ 13.46M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 46.51M $ 46.51M $ 46.51M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 मौजूदा प्राइस: $ 1.164 $ 1.164 $ 1.164 FC Barcelona FT (BAR) प्राइस के बारे में अधिक जानें

FC Barcelona FT (BAR) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले FC Barcelona FT (BAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: BAR टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने BAR मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप BAR के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो BAR टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

BAR कैसे खरीदें क्या आप अपने पोर्टफ़ोलियो में FC Barcelona FT (BAR) जोड़ने में रुचि रखते हैं? MEXC BAR खरीदने के लिए विभिन्न तरीकों का समर्थन करता है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग शामिल हैं. चाहे आप शुरुआत कर रहे हों या फिर प्रो हों, MEXC क्रिप्टो खरीद को आसान और सुरक्षित बनाता है. अब MEXC पर BAR कैसे खरीदें, यह सीखें!

FC Barcelona FT (BAR) प्राइस हिस्ट्री BAR की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी BAR प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

