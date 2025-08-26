BANANA की अधिक जानकारी

Banana Gun लोगो

Banana Gun मूल्य(BANANA)

1 BANANA से USD लाइव प्राइस:

$20.13
$20.13$20.13
0.00%1D
USD
Banana Gun (BANANA) मूल्य का लाइव चार्ट
Banana Gun (BANANA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 19.59
$ 19.59$ 19.59
24 घंटे में न्यूनतम
$ 20.65
$ 20.65$ 20.65
24 घंटे में उच्चतम

$ 19.59
$ 19.59$ 19.59

$ 20.65
$ 20.65$ 20.65

$ 78.69544217538915
$ 78.69544217538915$ 78.69544217538915

$ 4.913122153494544
$ 4.913122153494544$ 4.913122153494544

-0.05%

0.00%

-8.22%

-8.22%

Banana Gun (BANANA) रियल-टाइम प्राइस $ 20.11 है. पिछले 24 घंटों में, BANANA ने $ 19.59 के कम और $ 20.65 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BANANA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 78.69544217538915 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 4.913122153494544 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BANANA में -0.05%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Banana Gun (BANANA) मार्केट की जानकारी

No.429

$ 80.53M
$ 80.53M$ 80.53M

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

$ 201.10M
$ 201.10M$ 201.10M

4.00M
4.00M 4.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,453,121.49463985
8,453,121.49463985 8,453,121.49463985

40.04%

ETH

Banana Gun का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 80.53M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.51M है. BANANA की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.00M है, कुल आपूर्ति 8453121.49463985 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 201.10M है.

Banana Gun (BANANA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Banana Gun के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ -5.75-22.24%
60 दिन$ +2.56+14.58%
90 दिन$ -1.45-6.73%
Banana Gun के मूल्य में आज आया अंतर

आज BANANA में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Banana Gun के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -5.75 (-22.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Banana Gun के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BANANA में $ +2.56 (+14.58%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Banana Gun के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -1.45 (-6.73%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Banana Gun (BANANA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Banana Gun प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Banana Gun (BANANA) क्या है

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Banana Gun MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Banana Gun निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BANANA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Banana Gun के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Banana Gun खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Banana Gun प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Banana Gun (BANANA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Banana Gun (BANANA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Banana Gun के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Banana Gun प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Banana Gun (BANANA) टोकन का अर्थशास्त्र

Banana Gun (BANANA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BANANA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Banana Gun (BANANA) कैसे खरीदें

क्या आपको Banana Gun कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Banana Gun खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BANANA लोकल करेंसी में

1 Banana Gun(BANANA) से VND
529,194.65
1 Banana Gun(BANANA) से AUD
A$30.5672
1 Banana Gun(BANANA) से GBP
14.8814
1 Banana Gun(BANANA) से EUR
17.0935
1 Banana Gun(BANANA) से USD
$20.11
1 Banana Gun(BANANA) से MYR
RM84.6631
1 Banana Gun(BANANA) से TRY
827.3254
1 Banana Gun(BANANA) से JPY
¥2,956.17
1 Banana Gun(BANANA) से ARS
ARS$26,813.2663
1 Banana Gun(BANANA) से RUB
1,618.855
1 Banana Gun(BANANA) से INR
1,764.2503
1 Banana Gun(BANANA) से IDR
Rp329,672.0784
1 Banana Gun(BANANA) से KRW
27,930.3768
1 Banana Gun(BANANA) से PHP
1,147.2755
1 Banana Gun(BANANA) से EGP
￡E.975.335
1 Banana Gun(BANANA) से BRL
R$108.7951
1 Banana Gun(BANANA) से CAD
C$27.5507
1 Banana Gun(BANANA) से BDT
2,444.5716
1 Banana Gun(BANANA) से NGN
30,890.7699
1 Banana Gun(BANANA) से COP
$81,088.5475
1 Banana Gun(BANANA) से ZAR
R.356.3492
1 Banana Gun(BANANA) से UAH
828.7331
1 Banana Gun(BANANA) से VES
Bs2,895.84
1 Banana Gun(BANANA) से CLP
$19,466.48
1 Banana Gun(BANANA) से PKR
Rs5,699.9784
1 Banana Gun(BANANA) से KZT
10,805.9074
1 Banana Gun(BANANA) से THB
฿650.1563
1 Banana Gun(BANANA) से TWD
NT$613.7572
1 Banana Gun(BANANA) से AED
د.إ73.8037
1 Banana Gun(BANANA) से CHF
Fr16.088
1 Banana Gun(BANANA) से HKD
HK$156.6569
1 Banana Gun(BANANA) से AMD
֏7,684.2321
1 Banana Gun(BANANA) से MAD
.د.م181.1911
1 Banana Gun(BANANA) से MXN
$375.2526
1 Banana Gun(BANANA) से SAR
ريال75.4125
1 Banana Gun(BANANA) से PLN
73.4015
1 Banana Gun(BANANA) से RON
лв87.2774
1 Banana Gun(BANANA) से SEK
kr190.8439
1 Banana Gun(BANANA) से BGN
лв33.5837
1 Banana Gun(BANANA) से HUF
Ft6,840.0143
1 Banana Gun(BANANA) से CZK
422.9133
1 Banana Gun(BANANA) से KWD
د.ك6.13355
1 Banana Gun(BANANA) से ILS
66.7652
1 Banana Gun(BANANA) से AOA
Kz18,331.6727
1 Banana Gun(BANANA) से BHD
.د.ب7.56136
1 Banana Gun(BANANA) से BMD
$20.11
1 Banana Gun(BANANA) से DKK
kr128.704
1 Banana Gun(BANANA) से HNL
L526.0776
1 Banana Gun(BANANA) से MUR
925.8644
1 Banana Gun(BANANA) से NAD
$355.1426
1 Banana Gun(BANANA) से NOK
kr202.5077
1 Banana Gun(BANANA) से NZD
$33.9859
1 Banana Gun(BANANA) से PAB
B/.20.11
1 Banana Gun(BANANA) से PGK
K85.0653
1 Banana Gun(BANANA) से QAR
ر.ق73.4015
1 Banana Gun(BANANA) से RSD
дин.2,020.4517

Banana Gun संसाधन

Banana Gun को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Banana Gun वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Banana Gun

आज Banana Gun (BANANA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BANANA प्राइस 20.11 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BANANA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BANANA से USD की मौजूदा प्राइस $ 20.11 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Banana Gun का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BANANA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 80.53M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BANANA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BANANA की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.00M USD है.
BANANA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BANANA ने 78.69544217538915 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BANANA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BANANA ने 4.913122153494544 USD की ATL प्राइस देखी.
BANANA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BANANA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.51M USD है.
क्या BANANA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BANANA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BANANA का प्राइस का अनुमान देखें.
Banana Gun (BANANA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

