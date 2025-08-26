BABYSHARK की अधिक जानकारी

Baby Shark Meme लोगो

Baby Shark Meme मूल्य(BABYSHARK)

1 BABYSHARK से USD लाइव प्राइस:

$0.0010293
$0.0010293$0.0010293
-3.20%1D
USD
Baby Shark Meme (BABYSHARK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:31:28 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0010122
$ 0.0010122$ 0.0010122
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0011016
$ 0.0011016$ 0.0011016
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0010122
$ 0.0010122$ 0.0010122

$ 0.0011016
$ 0.0011016$ 0.0011016

$ 0.1883438358982307
$ 0.1883438358982307$ 0.1883438358982307

$ 0.000837027518705513
$ 0.000837027518705513$ 0.000837027518705513

-2.14%

-3.20%

+3.07%

+3.07%

Baby Shark Meme (BABYSHARK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0010293 है. पिछले 24 घंटों में, BABYSHARK ने $ 0.0010122 के कम और $ 0.0011016 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BABYSHARK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.1883438358982307 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000837027518705513 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BABYSHARK में -2.14%, 24 घंटों में -3.20%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) मार्केट की जानकारी

No.2177

$ 874.24K
$ 874.24K$ 874.24K

$ 53.45K
$ 53.45K$ 53.45K

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

849.35M
849.35M 849.35M

999,999,736
999,999,736 999,999,736

SOL

Baby Shark Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 874.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.45K है. BABYSHARK की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.35M है, कुल आपूर्ति 999999736 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.03M है.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Baby Shark Meme के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000034026-3.20%
30 दिन$ -0.0001447-12.33%
60 दिन$ -0.0002167-17.40%
90 दिन$ -0.0006397-38.33%
Baby Shark Meme के मूल्य में आज आया अंतर

आज BABYSHARK में $ -0.000034026 (-3.20%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Baby Shark Meme के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0001447 (-12.33%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Baby Shark Meme के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर BABYSHARK में $ -0.0002167 (-17.40%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Baby Shark Meme के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0006397 (-38.33%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Baby Shark Meme प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) क्या है

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Baby Shark Meme निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- BABYSHARK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Baby Shark Meme के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Baby Shark Meme खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Baby Shark Meme प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Baby Shark Meme (BABYSHARK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Baby Shark Meme (BABYSHARK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Baby Shark Meme के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Baby Shark Meme प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) टोकन का अर्थशास्त्र

Baby Shark Meme (BABYSHARK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYSHARK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) कैसे खरीदें

क्या आपको Baby Shark Meme कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Baby Shark Meme खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

BABYSHARK लोकल करेंसी में

1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से VND
27.0860295
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से AUD
A$0.001564536
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से GBP
0.000761682
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से EUR
0.000874905
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से USD
$0.0010293
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से MYR
RM0.004343646
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से TRY
0.042345402
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से JPY
¥0.1502778
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से ARS
ARS$1.372396569
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से RUB
0.082848357
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से INR
0.090424005
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से IDR
Rp16.873767792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से KRW
1.431571026
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से PHP
0.058752444
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से EGP
￡E.0.049910757
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से BRL
R$0.005568513
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से CAD
C$0.001410141
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से BDT
0.125121708
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से NGN
1.581097437
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से COP
$4.150394925
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से ZAR
R.0.018228903
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से UAH
0.042417453
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से VES
Bs0.1482192
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से CLP
$0.9963624
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से PKR
Rs0.291744792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से KZT
0.553084062
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से THB
฿0.033297855
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से TWD
NT$0.031424529
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से AED
د.إ0.003777531
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से CHF
Fr0.00082344
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से HKD
HK$0.008018247
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से AMD
֏0.393305823
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से MAD
.د.م0.009273993
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से MXN
$0.019206738
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से SAR
ريال0.003859875
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से PLN
0.003756945
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से RON
лв0.004467162
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से SEK
kr0.009768057
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से BGN
лв0.001718931
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से HUF
Ft0.350095809
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से CZK
0.021646179
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से KWD
د.ك0.0003139365
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से ILS
0.003417276
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से AOA
Kz0.938279001
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से BHD
.د.ب0.0003880461
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से BMD
$0.0010293
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से DKK
kr0.006577227
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से HNL
L0.026926488
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से MUR
0.047265456
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से NAD
$0.018177438
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से NOK
kr0.010365051
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से NZD
$0.001739517
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से PAB
B/.0.0010293
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से PGK
K0.004353939
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से QAR
ر.ق0.003756945
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) से RSD
дин.0.103382892

Baby Shark Meme संसाधन

Baby Shark Meme को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Baby Shark Meme वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Baby Shark Meme

आज Baby Shark Meme (BABYSHARK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BABYSHARK प्राइस 0.0010293 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BABYSHARK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BABYSHARK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0010293 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Baby Shark Meme का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BABYSHARK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 874.24K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BABYSHARK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BABYSHARK की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.35M USD है.
BABYSHARK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BABYSHARK ने 0.1883438358982307 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BABYSHARK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BABYSHARK ने 0.000837027518705513 USD की ATL प्राइस देखी.
BABYSHARK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BABYSHARK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.45K USD है.
क्या BABYSHARK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYSHARK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYSHARK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:31:28 (UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

BABYSHARK-से-USD कैलकुलेटर

राशि

BABYSHARK
BABYSHARK
USD
USD

BABYSHARK ट्रेड करें

BABYSHARKUSDT
$0.0010293
$0.0010293$0.0010293
-3.11%

