Baby Shark Meme (BABYSHARK) क्या है

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme प्राइस का अनुमान (USD)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) टोकन का अर्थशास्त्र

Baby Shark Meme (BABYSHARK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BABYSHARK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) कैसे खरीदें

Baby Shark Meme संसाधन

Baby Shark Meme को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Baby Shark Meme आज Baby Shark Meme (BABYSHARK) का मूल्य कितना है? USD में लाइव BABYSHARK प्राइस 0.0010293 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. BABYSHARK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.0010293 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए BABYSHARK से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Baby Shark Meme का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? BABYSHARK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 874.24K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. BABYSHARK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? BABYSHARK की मार्केट में उपलब्ध राशि 849.35M USD है. BABYSHARK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? BABYSHARK ने 0.1883438358982307 USD की ATH प्राइस हासिल की. BABYSHARK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? BABYSHARK ने 0.000837027518705513 USD की ATL प्राइस देखी. BABYSHARK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? BABYSHARK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.45K USD है. क्या BABYSHARK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BABYSHARK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BABYSHARK का प्राइस का अनुमान देखें.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

