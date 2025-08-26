AZERO की अधिक जानकारी

Aleph Zero लोगो

Aleph Zero मूल्य(AZERO)

1 AZERO से USD लाइव प्राइस:

$0.02122
$0.02122$0.02122
+0.56%1D
USD
Aleph Zero (AZERO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:30:53 (UTC+8)

Aleph Zero (AZERO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02095
$ 0.02095$ 0.02095
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02156
$ 0.02156$ 0.02156
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02095
$ 0.02095$ 0.02095

$ 0.02156
$ 0.02156$ 0.02156

$ 3.0914521459781383
$ 3.0914521459781383$ 3.0914521459781383

$ 0.017382502005260283
$ 0.017382502005260283$ 0.017382502005260283

-0.47%

+0.56%

-1.86%

-1.86%

Aleph Zero (AZERO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0212 है. पिछले 24 घंटों में, AZERO ने $ 0.02095 के कम और $ 0.02156 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AZERO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.0914521459781383 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.017382502005260283 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AZERO में -0.47%, 24 घंटों में +0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aleph Zero (AZERO) मार्केट की जानकारी

No.1374

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

$ 59.11K
$ 59.11K$ 59.11K

$ 7.13M
$ 7.13M$ 7.13M

266.78M
266.78M 266.78M

336,231,180
336,231,180 336,231,180

AZERO

Aleph Zero का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.66M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.11K है. AZERO की मार्केट में उपलब्ध राशि 266.78M है, कुल आपूर्ति 336231180 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.13M है.

Aleph Zero (AZERO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Aleph Zero के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0001182+0.56%
30 दिन$ -0.00445-17.35%
60 दिन$ -0.00665-23.88%
90 दिन$ -0.00914-30.13%
Aleph Zero के मूल्य में आज आया अंतर

आज AZERO में $ +0.0001182 (+0.56%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Aleph Zero के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00445 (-17.35%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Aleph Zero के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AZERO में $ -0.00665 (-23.88%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Aleph Zero के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00914 (-30.13%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Aleph Zero (AZERO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Aleph Zero प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Aleph Zero (AZERO) क्या है

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Aleph Zero MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Aleph Zero निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AZERO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Aleph Zero के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Aleph Zero खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Aleph Zero प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aleph Zero (AZERO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aleph Zero (AZERO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aleph Zero के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aleph Zero प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Aleph Zero (AZERO) टोकन का अर्थशास्त्र

Aleph Zero (AZERO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AZERO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Aleph Zero (AZERO) कैसे खरीदें

क्या आपको Aleph Zero कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Aleph Zero खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AZERO लोकल करेंसी में

1 Aleph Zero(AZERO) से VND
557.878
1 Aleph Zero(AZERO) से AUD
A$0.032224
1 Aleph Zero(AZERO) से GBP
0.015688
1 Aleph Zero(AZERO) से EUR
0.01802
1 Aleph Zero(AZERO) से USD
$0.0212
1 Aleph Zero(AZERO) से MYR
RM0.089464
1 Aleph Zero(AZERO) से TRY
0.872168
1 Aleph Zero(AZERO) से JPY
¥3.0952
1 Aleph Zero(AZERO) से ARS
ARS$28.266596
1 Aleph Zero(AZERO) से RUB
1.706388
1 Aleph Zero(AZERO) से INR
1.86242
1 Aleph Zero(AZERO) से IDR
Rp347.540928
1 Aleph Zero(AZERO) से KRW
29.485384
1 Aleph Zero(AZERO) से PHP
1.210096
1 Aleph Zero(AZERO) से EGP
￡E.1.027988
1 Aleph Zero(AZERO) से BRL
R$0.114692
1 Aleph Zero(AZERO) से CAD
C$0.029044
1 Aleph Zero(AZERO) से BDT
2.577072
1 Aleph Zero(AZERO) से NGN
32.565108
1 Aleph Zero(AZERO) से COP
$85.4837
1 Aleph Zero(AZERO) से ZAR
R.0.375452
1 Aleph Zero(AZERO) से UAH
0.873652
1 Aleph Zero(AZERO) से VES
Bs3.0528
1 Aleph Zero(AZERO) से CLP
$20.5216
1 Aleph Zero(AZERO) से PKR
Rs6.008928
1 Aleph Zero(AZERO) से KZT
11.391608
1 Aleph Zero(AZERO) से THB
฿0.68582
1 Aleph Zero(AZERO) से TWD
NT$0.647236
1 Aleph Zero(AZERO) से AED
د.إ0.077804
1 Aleph Zero(AZERO) से CHF
Fr0.01696
1 Aleph Zero(AZERO) से HKD
HK$0.165148
1 Aleph Zero(AZERO) से AMD
֏8.100732
1 Aleph Zero(AZERO) से MAD
.د.م0.191012
1 Aleph Zero(AZERO) से MXN
$0.395592
1 Aleph Zero(AZERO) से SAR
ريال0.0795
1 Aleph Zero(AZERO) से PLN
0.07738
1 Aleph Zero(AZERO) से RON
лв0.092008
1 Aleph Zero(AZERO) से SEK
kr0.201188
1 Aleph Zero(AZERO) से BGN
лв0.035404
1 Aleph Zero(AZERO) से HUF
Ft7.210756
1 Aleph Zero(AZERO) से CZK
0.445836
1 Aleph Zero(AZERO) से KWD
د.ك0.006466
1 Aleph Zero(AZERO) से ILS
0.070384
1 Aleph Zero(AZERO) से AOA
Kz19.325284
1 Aleph Zero(AZERO) से BHD
.د.ب0.0079924
1 Aleph Zero(AZERO) से BMD
$0.0212
1 Aleph Zero(AZERO) से DKK
kr0.135468
1 Aleph Zero(AZERO) से HNL
L0.554592
1 Aleph Zero(AZERO) से MUR
0.973504
1 Aleph Zero(AZERO) से NAD
$0.374392
1 Aleph Zero(AZERO) से NOK
kr0.213484
1 Aleph Zero(AZERO) से NZD
$0.035828
1 Aleph Zero(AZERO) से PAB
B/.0.0212
1 Aleph Zero(AZERO) से PGK
K0.089676
1 Aleph Zero(AZERO) से QAR
ر.ق0.07738
1 Aleph Zero(AZERO) से RSD
дин.2.129328

Aleph Zero संसाधन

Aleph Zero को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Aleph Zero वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Aleph Zero

आज Aleph Zero (AZERO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AZERO प्राइस 0.0212 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AZERO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AZERO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0212 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aleph Zero का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AZERO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.66M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AZERO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AZERO की मार्केट में उपलब्ध राशि 266.78M USD है.
AZERO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AZERO ने 3.0914521459781383 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AZERO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AZERO ने 0.017382502005260283 USD की ATL प्राइस देखी.
AZERO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AZERO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.11K USD है.
क्या AZERO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AZERO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AZERO का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

AZERO-से-USD कैलकुलेटर

राशि

AZERO
AZERO
USD
USD

1 AZERO = 0.0212 USD

AZERO ट्रेड करें

AZEROUSDT
$0.02122
$0.02122$0.02122
+0.52%
AZEROUSDC
$0.02122
$0.02122$0.02122
+0.52%

