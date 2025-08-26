AVAAI की अधिक जानकारी

Ava AI लोगो

Ava AI मूल्य(AVAAI)

1 AVAAI से USD लाइव प्राइस:

$0.02665
$0.02665$0.02665
-0.78%1D
USD
Ava AI (AVAAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:39:08 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02592
$ 0.02592$ 0.02592
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02592
$ 0.02592$ 0.02592

$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286

$ 0.33547388338563844
$ 0.33547388338563844$ 0.33547388338563844

$ 0.011283386189164465
$ 0.011283386189164465$ 0.011283386189164465

+0.64%

-0.77%

-3.66%

-3.66%

Ava AI (AVAAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02663 है. पिछले 24 घंटों में, AVAAI ने $ 0.02592 के कम और $ 0.0286 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AVAAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.33547388338563844 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.011283386189164465 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AVAAI में +0.64%, 24 घंटों में -0.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ava AI (AVAAI) मार्केट की जानकारी

No.793

$ 26.63M
$ 26.63M$ 26.63M

$ 82.70K
$ 82.70K$ 82.70K

$ 26.63M
$ 26.63M$ 26.63M

999.99M
999.99M 999.99M

999,995,926.72
999,995,926.72 999,995,926.72

999,994,070
999,994,070 999,994,070

99.99%

SOL

Ava AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.63M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.70K है. AVAAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999994070 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.63M है.

Ava AI (AVAAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ava AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0002095-0.77%
30 दिन$ -0.00314-10.55%
60 दिन$ -0.00081-2.96%
90 दिन$ -0.01389-34.28%
Ava AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज AVAAI में $ -0.0002095 (-0.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Ava AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00314 (-10.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Ava AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AVAAI में $ -0.00081 (-2.96%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Ava AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01389 (-34.28%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Ava AI (AVAAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Ava AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Ava AI (AVAAI) क्या है

AVAAI is a meme coin.

Ava AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Ava AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AVAAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Ava AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ava AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Ava AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ava AI (AVAAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ava AI (AVAAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ava AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ava AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Ava AI (AVAAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Ava AI (AVAAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AVAAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Ava AI (AVAAI) कैसे खरीदें

क्या आपको Ava AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Ava AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AVAAI लोकल करेंसी में

1 Ava AI(AVAAI) से VND
700.76845
1 Ava AI(AVAAI) से AUD
A$0.0404776
1 Ava AI(AVAAI) से GBP
0.0197062
1 Ava AI(AVAAI) से EUR
0.0226355
1 Ava AI(AVAAI) से USD
$0.02663
1 Ava AI(AVAAI) से MYR
RM0.1121123
1 Ava AI(AVAAI) से TRY
1.0955582
1 Ava AI(AVAAI) से JPY
¥3.88798
1 Ava AI(AVAAI) से ARS
ARS$35.5065779
1 Ava AI(AVAAI) से RUB
2.1434487
1 Ava AI(AVAAI) से INR
2.3335869
1 Ava AI(AVAAI) से IDR
Rp436.5573072
1 Ava AI(AVAAI) से KRW
36.9347448
1 Ava AI(AVAAI) से PHP
1.51791
1 Ava AI(AVAAI) से EGP
￡E.1.2912887
1 Ava AI(AVAAI) से BRL
R$0.1440683
1 Ava AI(AVAAI) से CAD
C$0.0364831
1 Ava AI(AVAAI) से BDT
3.2371428
1 Ava AI(AVAAI) से NGN
40.9060767
1 Ava AI(AVAAI) से COP
$107.3788175
1 Ava AI(AVAAI) से ZAR
R.0.4716173
1 Ava AI(AVAAI) से UAH
1.0974223
1 Ava AI(AVAAI) से VES
Bs3.83472
1 Ava AI(AVAAI) से CLP
$25.77784
1 Ava AI(AVAAI) से PKR
Rs7.5480072
1 Ava AI(AVAAI) से KZT
14.3093642
1 Ava AI(AVAAI) से THB
฿0.8590838
1 Ava AI(AVAAI) से TWD
NT$0.8140791
1 Ava AI(AVAAI) से AED
د.إ0.0977321
1 Ava AI(AVAAI) से CHF
Fr0.021304
1 Ava AI(AVAAI) से HKD
HK$0.2071814
1 Ava AI(AVAAI) से AMD
֏10.1755893
1 Ava AI(AVAAI) से MAD
.د.م0.2399363
1 Ava AI(AVAAI) से MXN
$0.4969158
1 Ava AI(AVAAI) से SAR
ريال0.0998625
1 Ava AI(AVAAI) से PLN
0.0971995
1 Ava AI(AVAAI) से RON
лв0.1155742
1 Ava AI(AVAAI) से SEK
kr0.2527187
1 Ava AI(AVAAI) से BGN
лв0.0444721
1 Ava AI(AVAAI) से HUF
Ft9.0576619
1 Ava AI(AVAAI) से CZK
0.5600289
1 Ava AI(AVAAI) से KWD
د.ك0.00812215
1 Ava AI(AVAAI) से ILS
0.0884116
1 Ava AI(AVAAI) से AOA
Kz24.2751091
1 Ava AI(AVAAI) से BHD
.د.ب0.01001288
1 Ava AI(AVAAI) से BMD
$0.02663
1 Ava AI(AVAAI) से DKK
kr0.170432
1 Ava AI(AVAAI) से HNL
L0.6966408
1 Ava AI(AVAAI) से MUR
1.2252463
1 Ava AI(AVAAI) से NAD
$0.4702858
1 Ava AI(AVAAI) से NOK
kr0.2681641
1 Ava AI(AVAAI) से NZD
$0.0450047
1 Ava AI(AVAAI) से PAB
B/.0.02663
1 Ava AI(AVAAI) से PGK
K0.1126449
1 Ava AI(AVAAI) से QAR
ر.ق0.0971995
1 Ava AI(AVAAI) से RSD
дин.2.6757824

Ava AI संसाधन

Ava AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Ava AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Ava AI

आज Ava AI (AVAAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AVAAI प्राइस 0.02663 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AVAAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AVAAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02663 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ava AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AVAAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.63M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AVAAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AVAAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M USD है.
AVAAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AVAAI ने 0.33547388338563844 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AVAAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AVAAI ने 0.011283386189164465 USD की ATL प्राइस देखी.
AVAAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AVAAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.70K USD है.
क्या AVAAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AVAAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AVAAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:39:08 (UTC+8)

