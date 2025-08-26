AURA की अधिक जानकारी

Aura Network लोगो

Aura Network मूल्य(AURA)

1 AURA से USD लाइव प्राइस:

$0.007652
$0.007652$0.007652
-0.53%1D
USD
Aura Network (AURA) मूल्य का लाइव चार्ट
Aura Network (AURA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00734
$ 0.00734$ 0.00734
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.008855
$ 0.008855$ 0.008855
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00734
$ 0.00734$ 0.00734

$ 0.008855
$ 0.008855$ 0.008855

$ 0.21775856036612545
$ 0.21775856036612545$ 0.21775856036612545

$ 0.003605899566061821
$ 0.003605899566061821$ 0.003605899566061821

+0.11%

-0.53%

-8.77%

-8.77%

Aura Network (AURA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.007652 है. पिछले 24 घंटों में, AURA ने $ 0.00734 के कम और $ 0.008855 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AURA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.21775856036612545 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003605899566061821 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AURA में +0.11%, 24 घंटों में -0.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Aura Network (AURA) मार्केट की जानकारी

No.4320

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.01K
$ 3.01K$ 3.01K

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

514,149,609.042301
514,149,609.042301 514,149,609.042301

0.00%

AURA

Aura Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.01K है. AURA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 514149609.042301 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.65M है.

Aura Network (AURA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Aura Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00004077-0.53%
30 दिन$ -0.003733-32.79%
60 दिन$ +0.002282+42.49%
90 दिन$ +0.003444+81.84%
Aura Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज AURA में $ -0.00004077 (-0.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Aura Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.003733 (-32.79%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Aura Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AURA में $ +0.002282 (+42.49%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Aura Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.003444 (+81.84%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Aura Network (AURA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Aura Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Aura Network (AURA) क्या है

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Aura Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Aura Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AURA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Aura Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Aura Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Aura Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Aura Network (AURA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Aura Network (AURA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Aura Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Aura Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Aura Network (AURA) टोकन का अर्थशास्त्र

Aura Network (AURA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AURA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Aura Network (AURA) कैसे खरीदें

क्या आपको Aura Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Aura Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AURA लोकल करेंसी में

1 Aura Network(AURA) से VND
201.36238
1 Aura Network(AURA) से AUD
A$0.01163104
1 Aura Network(AURA) से GBP
0.00566248
1 Aura Network(AURA) से EUR
0.0065042
1 Aura Network(AURA) से USD
$0.007652
1 Aura Network(AURA) से MYR
RM0.03221492
1 Aura Network(AURA) से TRY
0.31480328
1 Aura Network(AURA) से JPY
¥1.117192
1 Aura Network(AURA) से ARS
ARS$10.20264116
1 Aura Network(AURA) से RUB
0.61590948
1 Aura Network(AURA) से INR
0.67054476
1 Aura Network(AURA) से IDR
Rp125.44260288
1 Aura Network(AURA) से KRW
10.61301792
1 Aura Network(AURA) से PHP
0.436164
1 Aura Network(AURA) से EGP
￡E.0.37104548
1 Aura Network(AURA) से BRL
R$0.04139732
1 Aura Network(AURA) से CAD
C$0.01048324
1 Aura Network(AURA) से BDT
0.93017712
1 Aura Network(AURA) से NGN
11.75416068
1 Aura Network(AURA) से COP
$30.854777
1 Aura Network(AURA) से ZAR
R.0.13551692
1 Aura Network(AURA) से UAH
0.31533892
1 Aura Network(AURA) से VES
Bs1.101888
1 Aura Network(AURA) से CLP
$7.407136
1 Aura Network(AURA) से PKR
Rs2.16888288
1 Aura Network(AURA) से KZT
4.11172568
1 Aura Network(AURA) से THB
฿0.24685352
1 Aura Network(AURA) से TWD
NT$0.23392164
1 Aura Network(AURA) से AED
د.إ0.02808284
1 Aura Network(AURA) से CHF
Fr0.0061216
1 Aura Network(AURA) से HKD
HK$0.05953256
1 Aura Network(AURA) से AMD
֏2.92390572
1 Aura Network(AURA) से MAD
.د.م0.06894452
1 Aura Network(AURA) से MXN
$0.14278632
1 Aura Network(AURA) से SAR
ريال0.028695
1 Aura Network(AURA) से PLN
0.0279298
1 Aura Network(AURA) से RON
лв0.03320968
1 Aura Network(AURA) से SEK
kr0.07261748
1 Aura Network(AURA) से BGN
лв0.01277884
1 Aura Network(AURA) से HUF
Ft2.60267476
1 Aura Network(AURA) से CZK
0.16092156
1 Aura Network(AURA) से KWD
د.ك0.00233386
1 Aura Network(AURA) से ILS
0.02540464
1 Aura Network(AURA) से AOA
Kz6.97533364
1 Aura Network(AURA) से BHD
.د.ب0.002877152
1 Aura Network(AURA) से BMD
$0.007652
1 Aura Network(AURA) से DKK
kr0.0489728
1 Aura Network(AURA) से HNL
L0.20017632
1 Aura Network(AURA) से MUR
0.35206852
1 Aura Network(AURA) से NAD
$0.13513432
1 Aura Network(AURA) से NOK
kr0.07705564
1 Aura Network(AURA) से NZD
$0.01293188
1 Aura Network(AURA) से PAB
B/.0.007652
1 Aura Network(AURA) से PGK
K0.03236796
1 Aura Network(AURA) से QAR
ر.ق0.0279298
1 Aura Network(AURA) से RSD
дин.0.76887296

Aura Network संसाधन

Aura Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Aura Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Aura Network

आज Aura Network (AURA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AURA प्राइस 0.007652 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AURA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AURA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.007652 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Aura Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AURA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AURA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AURA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
AURA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AURA ने 0.21775856036612545 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AURA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AURA ने 0.003605899566061821 USD की ATL प्राइस देखी.
AURA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AURA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.01K USD है.
क्या AURA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AURA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AURA का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

AURA-से-USD कैलकुलेटर

राशि

AURA
AURA
USD
USD

1 AURA = 0.007652 USD

AURA ट्रेड करें

AURAUSDT
$0.007652
$0.007652$0.007652
-0.53%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस