COSMOS लोगो

COSMOS मूल्य(ATOM)

1 ATOM से USD लाइव प्राइस:

$4.772
$4.772$4.772
+2.46%1D
USD
COSMOS (ATOM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:38:32 (UTC+8)

COSMOS (ATOM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 4.528
$ 4.528$ 4.528
24 घंटे में न्यूनतम
$ 4.809
$ 4.809$ 4.809
24 घंटे में उच्चतम

$ 4.528
$ 4.528$ 4.528

$ 4.809
$ 4.809$ 4.809

$ 44.6955257850945
$ 44.6955257850945$ 44.6955257850945

$ 1.13096252523
$ 1.13096252523$ 1.13096252523

+0.23%

+2.46%

+6.97%

+6.97%

COSMOS (ATOM) रियल-टाइम प्राइस $ 4.771 है. पिछले 24 घंटों में, ATOM ने $ 4.528 के कम और $ 4.809 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ATOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 44.6955257850945 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.13096252523 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ATOM में +0.23%, 24 घंटों में +2.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

COSMOS (ATOM) मार्केट की जानकारी

No.45

$ 2.22B
$ 2.22B$ 2.22B

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

$ 2.22B
$ 2.22B$ 2.22B

465.64M
465.64M 465.64M

--
----

465,640,000
465,640,000 465,640,000

0.05%

2019-03-15 00:00:00

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

ATOM

COSMOS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.22B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.08M है. ATOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 465.64M है, कुल आपूर्ति 465640000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.22B है.

COSMOS (ATOM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में COSMOS के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.11457+2.46%
30 दिन$ +0.194+4.23%
60 दिन$ +0.611+14.68%
90 दिन$ +0.541+12.78%
COSMOS के मूल्य में आज आया अंतर

आज ATOM में $ +0.11457 (+2.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

COSMOS के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.194 (+4.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

COSMOS के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ATOM में $ +0.611 (+14.68%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

COSMOS के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.541 (+12.78%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

COSMOS (ATOM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब COSMOS प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

COSMOS (ATOM) क्या है

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

COSMOS MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके COSMOS निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ATOM की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- COSMOS के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर COSMOS खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

COSMOS प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में COSMOS (ATOM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके COSMOS (ATOM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? COSMOS के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब COSMOS प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COSMOS (ATOM) टोकन का अर्थशास्त्र

COSMOS (ATOM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ATOM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

COSMOS (ATOM) कैसे खरीदें

क्या आपको COSMOS कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से COSMOS खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ATOM लोकल करेंसी में

1 COSMOS(ATOM) से VND
125,548.865
1 COSMOS(ATOM) से AUD
A$7.25192
1 COSMOS(ATOM) से GBP
3.53054
1 COSMOS(ATOM) से EUR
4.05535
1 COSMOS(ATOM) से USD
$4.771
1 COSMOS(ATOM) से MYR
RM20.08591
1 COSMOS(ATOM) से TRY
196.27894
1 COSMOS(ATOM) से JPY
¥696.566
1 COSMOS(ATOM) से ARS
ARS$6,361.31743
1 COSMOS(ATOM) से RUB
384.01779
1 COSMOS(ATOM) से INR
418.08273
1 COSMOS(ATOM) से IDR
Rp78,213.10224
1 COSMOS(ATOM) से KRW
6,617.18616
1 COSMOS(ATOM) से PHP
271.947
1 COSMOS(ATOM) से EGP
￡E.231.34579
1 COSMOS(ATOM) से BRL
R$25.81111
1 COSMOS(ATOM) से CAD
C$6.53627
1 COSMOS(ATOM) से BDT
579.96276
1 COSMOS(ATOM) से NGN
7,328.68539
1 COSMOS(ATOM) से COP
$19,237.86475
1 COSMOS(ATOM) से ZAR
R.84.49441
1 COSMOS(ATOM) से UAH
196.61291
1 COSMOS(ATOM) से VES
Bs687.024
1 COSMOS(ATOM) से CLP
$4,618.328
1 COSMOS(ATOM) से PKR
Rs1,352.29224
1 COSMOS(ATOM) से KZT
2,563.64914
1 COSMOS(ATOM) से THB
฿153.91246
1 COSMOS(ATOM) से TWD
NT$145.84947
1 COSMOS(ATOM) से AED
د.إ17.50957
1 COSMOS(ATOM) से CHF
Fr3.8168
1 COSMOS(ATOM) से HKD
HK$37.11838
1 COSMOS(ATOM) से AMD
֏1,823.04681
1 COSMOS(ATOM) से MAD
.د.م42.98671
1 COSMOS(ATOM) से MXN
$89.02686
1 COSMOS(ATOM) से SAR
ريال17.89125
1 COSMOS(ATOM) से PLN
17.41415
1 COSMOS(ATOM) से RON
лв20.70614
1 COSMOS(ATOM) से SEK
kr45.27679
1 COSMOS(ATOM) से BGN
лв7.96757
1 COSMOS(ATOM) से HUF
Ft1,622.76023
1 COSMOS(ATOM) से CZK
100.33413
1 COSMOS(ATOM) से KWD
د.ك1.455155
1 COSMOS(ATOM) से ILS
15.83972
1 COSMOS(ATOM) से AOA
Kz4,349.10047
1 COSMOS(ATOM) से BHD
.د.ب1.793896
1 COSMOS(ATOM) से BMD
$4.771
1 COSMOS(ATOM) से DKK
kr30.5344
1 COSMOS(ATOM) से HNL
L124.80936
1 COSMOS(ATOM) से MUR
219.51371
1 COSMOS(ATOM) से NAD
$84.25586
1 COSMOS(ATOM) से NOK
kr48.04397
1 COSMOS(ATOM) से NZD
$8.06299
1 COSMOS(ATOM) से PAB
B/.4.771
1 COSMOS(ATOM) से PGK
K20.18133
1 COSMOS(ATOM) से QAR
ر.ق17.41415
1 COSMOS(ATOM) से RSD
дин.479.39008

COSMOS संसाधन

COSMOS को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक COSMOS वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न COSMOS

आज COSMOS (ATOM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ATOM प्राइस 4.771 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ATOM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ATOM से USD की मौजूदा प्राइस $ 4.771 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
COSMOS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ATOM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.22B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ATOM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ATOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 465.64M USD है.
ATOM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ATOM ने 44.6955257850945 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ATOM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ATOM ने 1.13096252523 USD की ATL प्राइस देखी.
ATOM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ATOM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.08M USD है.
क्या ATOM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ATOM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ATOM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:38:32 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

