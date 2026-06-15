अगर ASTAR की वृद्धि सालाना 5% की दर से होती है, तो इसकी अनुमानित वैल्यू 2027 तक --, 2030 तक --, 2035 तक -- और 2040 तक -- तक पहुँच सकती है. ये आँकड़ें निरंतर चक्रवृद्धि वृद्धि की स्थिति को दर्शाते हैं, हालाँकि भविष्य के वास्तविक प्राइस मार्केट में अडॉप्शन, नियामक बदलावों और व्यापक आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेंगे. आप संभावित ASTAR प्राइस और अनुमानित ROI के विस्तृत साल-दर-साल विश्लेषण के लिए नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.

Astar Network is the #1 TVL Smart Contract Hub for WASM + EVM on Polkadot. Since winning its Parachain auction in January 2022, Astar Network has become the top Parachain in the Polkadot ecosystem in Total Value Locked and most Ethereum assets transferred over. Astar Network is the leading smart contract hub that connects the Polkadot ecosystem to Ethereum, Cosmos, and all major layer 1 blockchains. Astar Network supports dApps using multiple virtual machines—namely WASM and EVM—and offers the best technology solutions and financial incentives via its Build2Earn and Astar Incubation Program for Web3 developers to build on top of a secure, scalable, and interoperable blockchain.

ASTAR का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

अस्वीकरण

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