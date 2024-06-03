Artfi (ARTFI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003347 है. पिछले 24 घंटों में, ARTFI ने $ 0.003341 के कम और $ 0.003552 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARTFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03968435458968684 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003210351040338622 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARTFI में -0.21%, 24 घंटों में -2.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Artfi (ARTFI) मार्केट की जानकारी
$ 436.34K
$ 27.05K
$ 3.35M
130.37M
1,000,000,000
1,000,000,000
13.03%
2024-06-03 00:00:00
$ 0.03
Artfi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 436.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 27.05K है. ARTFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 130.37M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.35M है.
Artfi (ARTFI) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Artfi के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00007879
-2.30%
30 दिन
$ -0.000325
-8.86%
60 दिन
$ -0.000469
-12.30%
90 दिन
$ -0.003337
-49.93%
Artfi के मूल्य में आज आया अंतर
आज ARTFI में $ -0.00007879 (-2.30%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Artfi के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000325 (-8.86%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Artfi के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ARTFI में $ -0.000469 (-12.30%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Artfi के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003337 (-49.93%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Artfi (ARTFI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting.
The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Artfi (ARTFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Artfi (ARTFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Artfi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Artfi (ARTFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARTFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
