Arm Holdings PLC मूल्य(ARMON)
आज Arm Holdings PLC (ARMON) का लाइव मूल्य $ 134.91 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.49% का बदलाव आया है. मौजूदा ARMON से USD कन्वर्ज़न दर $ 134.91 प्रति ARMON है.
$ 753.26K के मार्केट कैप के अनुसार Arm Holdings PLC करेंसी की रैंक #2223 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 5.58K ARMON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ARMON की ट्रेडिंग $ 133.42 (निम्न) और $ 140.28 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 593.1338832795891 और सबसे निम्न स्तर $ 130.83952449123566 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ARMON में पिछले एक घंटे में -0.32% और पिछले 7 दिनों में -11.09% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.06K तक पहुँच गया.
No.2223
ETH
Arm Holdings PLC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 753.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 82.06K है. ARMON की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.58K है, कुल आपूर्ति 5583.43031523 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 753.26K है.
-0.32%
+0.49%
-11.09%
-11.09%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Arm Holdings PLC के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.6578
|+0.49%
|30 दिन
|$ -33.32
|-19.81%
|60 दिन
|$ -7.61
|-5.34%
|90 दिन
|$ +34.91
|+34.91%
आज ARMON में $ +0.6578 (+0.49%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -33.32 (-19.81%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ARMON में $ -7.61 (-5.34%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +34.91 (+34.91%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Arm Holdings PLC (ARMON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Arm Holdings PLC प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Arm Holdings PLC के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.
Arm Holdings PLC को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 ARMON = 134.91 USD