Argentine Football लोगो

Argentine Football मूल्य(ARG)

1 ARG से USD लाइव प्राइस:

$0.9386
-2.13%1D
USD
Argentine Football (ARG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:29:50 (UTC+8)

Argentine Football (ARG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.9269
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.9682
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.9269
$ 0.9682
$ 9.145308590529966
$ 0.4221301026710237
-1.07%

-2.13%

-6.77%

-6.77%

Argentine Football (ARG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.9387 है. पिछले 24 घंटों में, ARG ने $ 0.9269 के कम और $ 0.9682 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.145308590529966 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.4221301026710237 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARG में -1.07%, 24 घंटों में -2.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Argentine Football (ARG) मार्केट की जानकारी

No.1244

$ 7.98M
$ 17.31K
$ 18.77M
8.50M
20,000,000
20,000,000
42.49%

CHZ

Argentine Football का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.98M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 17.31K है. ARG की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.50M है, कुल आपूर्ति 20000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.77M है.

Argentine Football (ARG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Argentine Football के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.020427-2.13%
30 दिन$ +0.0945+11.19%
60 दिन$ +0.184+24.38%
90 दिन$ +0.0699+8.04%
Argentine Football के मूल्य में आज आया अंतर

आज ARG में $ -0.020427 (-2.13%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Argentine Football के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0945 (+11.19%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Argentine Football के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ARG में $ +0.184 (+24.38%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Argentine Football के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0699 (+8.04%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Argentine Football (ARG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Argentine Football प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Argentine Football (ARG) क्या है

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Argentine Football निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ARG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Argentine Football के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Argentine Football खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Argentine Football प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Argentine Football (ARG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Argentine Football (ARG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Argentine Football के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Argentine Football प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Argentine Football (ARG) टोकन का अर्थशास्त्र

Argentine Football (ARG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Argentine Football (ARG) कैसे खरीदें

क्या आपको Argentine Football कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Argentine Football खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ARG लोकल करेंसी में

1 Argentine Football(ARG) से VND
24,701.8905
1 Argentine Football(ARG) से AUD
A$1.426824
1 Argentine Football(ARG) से GBP
0.694638
1 Argentine Football(ARG) से EUR
0.797895
1 Argentine Football(ARG) से USD
$0.9387
1 Argentine Football(ARG) से MYR
RM3.961314
1 Argentine Football(ARG) से TRY
38.618118
1 Argentine Football(ARG) से JPY
¥137.0502
1 Argentine Football(ARG) से ARS
ARS$1,251.596871
1 Argentine Football(ARG) से RUB
75.555963
1 Argentine Football(ARG) से INR
82.464795
1 Argentine Football(ARG) से IDR
Rp15,388.522128
1 Argentine Football(ARG) से KRW
1,305.562734
1 Argentine Football(ARG) से PHP
53.580996
1 Argentine Football(ARG) से EGP
￡E.45.517563
1 Argentine Football(ARG) से BRL
R$5.078367
1 Argentine Football(ARG) से CAD
C$1.286019
1 Argentine Football(ARG) से BDT
114.108372
1 Argentine Football(ARG) से NGN
1,441.927683
1 Argentine Football(ARG) से COP
$3,785.073075
1 Argentine Football(ARG) से ZAR
R.16.624377
1 Argentine Football(ARG) से UAH
38.683827
1 Argentine Football(ARG) से VES
Bs135.1728
1 Argentine Football(ARG) से CLP
$908.6616
1 Argentine Football(ARG) से PKR
Rs266.065128
1 Argentine Football(ARG) से KZT
504.401058
1 Argentine Football(ARG) से THB
฿30.366945
1 Argentine Football(ARG) से TWD
NT$28.658511
1 Argentine Football(ARG) से AED
د.إ3.445029
1 Argentine Football(ARG) से CHF
Fr0.75096
1 Argentine Football(ARG) से HKD
HK$7.312473
1 Argentine Football(ARG) से AMD
֏358.686657
1 Argentine Football(ARG) से MAD
.د.م8.457687
1 Argentine Football(ARG) से MXN
$17.516142
1 Argentine Football(ARG) से SAR
ريال3.520125
1 Argentine Football(ARG) से PLN
3.426255
1 Argentine Football(ARG) से RON
лв4.073958
1 Argentine Football(ARG) से SEK
kr8.908263
1 Argentine Football(ARG) से BGN
лв1.567629
1 Argentine Football(ARG) से HUF
Ft319.280031
1 Argentine Football(ARG) से CZK
19.740861
1 Argentine Football(ARG) से KWD
د.ك0.2863035
1 Argentine Football(ARG) से ILS
3.116484
1 Argentine Football(ARG) से AOA
Kz855.690759
1 Argentine Football(ARG) से BHD
.د.ب0.3538899
1 Argentine Football(ARG) से BMD
$0.9387
1 Argentine Football(ARG) से DKK
kr5.998293
1 Argentine Football(ARG) से HNL
L24.556392
1 Argentine Football(ARG) से MUR
43.105104
1 Argentine Football(ARG) से NAD
$16.577442
1 Argentine Football(ARG) से NOK
kr9.452709
1 Argentine Football(ARG) से NZD
$1.586403
1 Argentine Football(ARG) से PAB
B/.0.9387
1 Argentine Football(ARG) से PGK
K3.970701
1 Argentine Football(ARG) से QAR
ر.ق3.426255
1 Argentine Football(ARG) से RSD
дин.94.283028

Argentine Football संसाधन

Argentine Football को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Argentine Football वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Argentine Football

आज Argentine Football (ARG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ARG प्राइस 0.9387 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ARG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ARG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.9387 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Argentine Football का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ARG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.98M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ARG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ARG की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.50M USD है.
ARG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ARG ने 9.145308590529966 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ARG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ARG ने 0.4221301026710237 USD की ATL प्राइस देखी.
ARG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ARG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 17.31K USD है.
क्या ARG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ARG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ARG का प्राइस का अनुमान देखें.
Argentine Football (ARG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

