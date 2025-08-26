ARENA की अधिक जानकारी

The Arena लोगो

The Arena मूल्य(ARENA)

1 ARENA से USD लाइव प्राइस:

$0.00719
$0.00719$0.00719
-1.45%1D
USD
The Arena (ARENA) मूल्य का लाइव चार्ट
The Arena (ARENA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.007139
$ 0.007139$ 0.007139
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.007365
$ 0.007365$ 0.007365
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.007139
$ 0.007139$ 0.007139

$ 0.007365
$ 0.007365$ 0.007365

$ 0.03619950237225904
$ 0.03619950237225904$ 0.03619950237225904

$ 0.002959596525266224
$ 0.002959596525266224$ 0.002959596525266224

+0.23%

-1.45%

+20.46%

+20.46%

The Arena (ARENA) रियल-टाइम प्राइस $ 0.007192 है. पिछले 24 घंटों में, ARENA ने $ 0.007139 के कम और $ 0.007365 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ARENA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03619950237225904 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002959596525266224 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ARENA में +0.23%, 24 घंटों में -1.45%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The Arena (ARENA) मार्केट की जानकारी

No.878

$ 20.62M
$ 20.62M$ 20.62M

$ 72.50K
$ 72.50K$ 72.50K

$ 71.92M
$ 71.92M$ 71.92M

2.87B
2.87B 2.87B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

28.66%

AVAX_CCHAIN

The Arena का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 72.50K है. ARENA की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.87B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.92M है.

The Arena (ARENA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में The Arena के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00010579-1.45%
30 दिन$ -0.000948-11.65%
60 दिन$ -0.004698-39.52%
90 दिन$ -0.000808-10.10%
The Arena के मूल्य में आज आया अंतर

आज ARENA में $ -0.00010579 (-1.45%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

The Arena के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000948 (-11.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

The Arena के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ARENA में $ -0.004698 (-39.52%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

The Arena के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000808 (-10.10%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

The Arena (ARENA) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब The Arena प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

The Arena (ARENA) क्या है

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके The Arena निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ARENA की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- The Arena के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर The Arena खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

The Arena प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Arena (ARENA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Arena (ARENA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Arena के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The Arena प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

The Arena (ARENA) टोकन का अर्थशास्त्र

The Arena (ARENA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ARENA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

The Arena (ARENA) कैसे खरीदें

क्या आपको The Arena कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से The Arena खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ARENA लोकल करेंसी में

1 The Arena(ARENA) से VND
189.25748
1 The Arena(ARENA) से AUD
A$0.01093184
1 The Arena(ARENA) से GBP
0.00532208
1 The Arena(ARENA) से EUR
0.0061132
1 The Arena(ARENA) से USD
$0.007192
1 The Arena(ARENA) से MYR
RM0.03027832
1 The Arena(ARENA) से TRY
0.29587888
1 The Arena(ARENA) से JPY
¥1.057224
1 The Arena(ARENA) से ARS
ARS$9.58930936
1 The Arena(ARENA) से RUB
0.578956
1 The Arena(ARENA) से INR
0.63095416
1 The Arena(ARENA) से IDR
Rp117.90162048
1 The Arena(ARENA) से KRW
9.98882496
1 The Arena(ARENA) से PHP
0.4103036
1 The Arena(ARENA) से EGP
￡E.0.348812
1 The Arena(ARENA) से BRL
R$0.03890872
1 The Arena(ARENA) से CAD
C$0.00985304
1 The Arena(ARENA) से BDT
0.87425952
1 The Arena(ARENA) से NGN
11.04755928
1 The Arena(ARENA) से COP
$28.999942
1 The Arena(ARENA) से ZAR
R.0.12744224
1 The Arena(ARENA) से UAH
0.29638232
1 The Arena(ARENA) से VES
Bs1.035648
1 The Arena(ARENA) से CLP
$6.961856
1 The Arena(ARENA) से PKR
Rs2.03850048
1 The Arena(ARENA) से KZT
3.86454928
1 The Arena(ARENA) से THB
฿0.23251736
1 The Arena(ARENA) से TWD
NT$0.21949984
1 The Arena(ARENA) से AED
د.إ0.02639464
1 The Arena(ARENA) से CHF
Fr0.0057536
1 The Arena(ARENA) से HKD
HK$0.05602568
1 The Arena(ARENA) से AMD
֏2.74813512
1 The Arena(ARENA) से MAD
.د.م0.06479992
1 The Arena(ARENA) से MXN
$0.13420272
1 The Arena(ARENA) से SAR
ريال0.02697
1 The Arena(ARENA) से PLN
0.0262508
1 The Arena(ARENA) से RON
лв0.03121328
1 The Arena(ARENA) से SEK
kr0.06825208
1 The Arena(ARENA) से BGN
лв0.01201064
1 The Arena(ARENA) से HUF
Ft2.44621496
1 The Arena(ARENA) से CZK
0.15124776
1 The Arena(ARENA) से KWD
د.ك0.00219356
1 The Arena(ARENA) से ILS
0.02387744
1 The Arena(ARENA) से AOA
Kz6.55601144
1 The Arena(ARENA) से BHD
.د.ب0.002704192
1 The Arena(ARENA) से BMD
$0.007192
1 The Arena(ARENA) से DKK
kr0.0460288
1 The Arena(ARENA) से HNL
L0.18814272
1 The Arena(ARENA) से MUR
0.33111968
1 The Arena(ARENA) से NAD
$0.12701072
1 The Arena(ARENA) से NOK
kr0.07242344
1 The Arena(ARENA) से NZD
$0.01215448
1 The Arena(ARENA) से PAB
B/.0.007192
1 The Arena(ARENA) से PGK
K0.03042216
1 The Arena(ARENA) से QAR
ر.ق0.0262508
1 The Arena(ARENA) से RSD
дин.0.72258024

The Arena संसाधन

The Arena को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक The Arena वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न The Arena

आज The Arena (ARENA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ARENA प्राइस 0.007192 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ARENA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ARENA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.007192 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The Arena का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ARENA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.62M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ARENA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ARENA की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.87B USD है.
ARENA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ARENA ने 0.03619950237225904 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ARENA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ARENA ने 0.002959596525266224 USD की ATL प्राइस देखी.
ARENA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ARENA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 72.50K USD है.
क्या ARENA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ARENA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ARENA का प्राइस का अनुमान देखें.
The Arena (ARENA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

