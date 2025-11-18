America Party मूल्य(APETH)
आज America Party (APETH) का लाइव मूल्य $ 0.000632 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.06% का बदलाव आया है. मौजूदा APETH से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.000632 प्रति APETH है.
$ 632.00K के मार्केट कैप के अनुसार America Party करेंसी की रैंक #2268 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B APETH है. पिछले 24 घंटों के दौरान, APETH की ट्रेडिंग $ 0.0006101 (निम्न) और $ 0.0006547 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.041828596012183014 और सबसे निम्न स्तर $ 0.000003393228455216 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में APETH में पिछले एक घंटे में -0.21% और पिछले 7 दिनों में +0.62% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.09K तक पहुँच गया.
America Party का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 632.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.09K है. APETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 632.00K है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में America Party के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000006638
|+1.06%
|30 दिन
|$ -0.000852
|-57.42%
|60 दिन
|$ -0.001069
|-62.85%
|90 दिन
|$ -0.003207
|-83.54%
आज APETH में $ +0.000006638 (+1.06%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000852 (-57.42%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर APETH में $ -0.001069 (-62.85%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003207 (-83.54%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
America Party (APETH) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब America Party प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, America Party के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
$AP is a meme token themed around the concept of the American Party.
America Party को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
