Ark of Panda मूल्य(AOP)
आज Ark of Panda (AOP) का लाइव मूल्य $ 0.03956 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.05% का बदलाव आया है. मौजूदा AOP से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.03956 प्रति AOP है.
$ 11.87M के मार्केट कैप के अनुसार Ark of Panda करेंसी की रैंक #983 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00M AOP है. पिछले 24 घंटों के दौरान, AOP की ट्रेडिंग $ 0.0392 (निम्न) और $ 0.04018 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.0876270047781016 और सबसे निम्न स्तर $ 0.03443426501172903 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में AOP में पिछले एक घंटे में -0.21% और पिछले 7 दिनों में -2.13% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.03K तक पहुँच गया.
No.983
15.00%
BSC
Ark of Panda का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.03K है. AOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 300.00M है, कुल आपूर्ति 2000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 79.12M है.
-0.21%
-0.05%
-2.13%
-2.13%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ark of Panda के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0000198
|-0.05%
|30 दिन
|$ -0.02355
|-37.32%
|60 दिन
|$ -0.01227
|-23.68%
|90 दिन
|$ +0.01456
|+58.24%
आज AOP में $ -0.0000198 (-0.05%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.02355 (-37.32%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AOP में $ -0.01227 (-23.68%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.01456 (+58.24%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Ark of Panda (AOP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Ark of Panda प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Ark of Panda के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Ark of Panda is a BNB Chain-based ecosystem bridging Web2 and Web3 with AI-driven UGC for collaborative digital assets.
Ark of Panda को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
राशि
1 AOP = 0.03956 USD