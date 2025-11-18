America Online मूल्य(AOL)
आज America Online (AOL) का लाइव मूल्य $ 0.003658 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.67% का बदलाव आया है. मौजूदा AOL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.003658 प्रति AOL है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार America Online करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- AOL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, AOL की ट्रेडिंग $ 0.00354 (निम्न) और $ 0.004095 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में AOL में पिछले एक घंटे में -0.44% और पिछले 7 दिनों में -17.60% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.89K तक पहुँच गया.
SOL
America Online का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 53.89K है. AOL की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति -- है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) -- है.
-0.44%
-0.67%
-17.60%
-17.60%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में America Online के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00002467
|-0.67%
|30 दिन
|$ -0.000085
|-2.28%
|60 दिन
|$ -0.005539
|-60.23%
|90 दिन
|$ -0.010525
|-74.21%
आज AOL में $ -0.00002467 (-0.67%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000085 (-2.28%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AOL में $ -0.005539 (-60.23%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.010525 (-74.21%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
America Online (AOL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब America Online प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, America Online के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
AOL is a memecoin within the Solana ecosystem, inspired by “America Online” and paying tribute to nostalgic internet subcultures.
America Online को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
