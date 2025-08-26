AO (AO) रियल-टाइम प्राइस $ 9.88 है. पिछले 24 घंटों में, AO ने $ 9.7 के कम और $ 10.57 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 25.45199751730859 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 9.718114534031944 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AO में -0.41%, 24 घंटों में -2.94%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AO (AO) मार्केट की जानकारी
No.713
$ 34.74M
$ 34.74M$ 34.74M
$ 71.16K
$ 71.16K$ 71.16K
$ 207.48M
$ 207.48M$ 207.48M
3.52M
3.52M 3.52M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
3,515,928.17
3,515,928.17 3,515,928.17
16.74%
AO
AO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.74M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 71.16K है. AO की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.52M है, कुल आपूर्ति 3515928.17 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 207.48M है.
AO (AO) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में AO के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.29957
-2.94%
30 दिन
$ -4.7
-32.24%
60 दिन
$ -4.1
-29.33%
90 दिन
$ -3.9
-28.31%
AO के मूल्य में आज आया अंतर
आज AO में $ -0.29957 (-2.94%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
AO के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -4.7 (-32.24%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
AO के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AO में $ -4.1 (-29.33%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
AO के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -3.9 (-28.31%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.
AO प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AO (AO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AO (AO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
AO (AO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
