Ant Token मूल्य(ANTY)
आज Ant Token (ANTY) का लाइव मूल्य $ 0.00000001617 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 7.46% का बदलाव आया है. मौजूदा ANTY से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000001617 प्रति ANTY है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार Ant Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- ANTY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, ANTY की ट्रेडिंग $ 0.00000001111 (निम्न) और $ 0.00000028 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में ANTY में पिछले एक घंटे में +16.58% और पिछले 7 दिनों में -99.30% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 837.28K तक पहुँच गया.
BSC
Ant Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 837.28K है. ANTY की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 100000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.62M है.
+16.58%
+7.46%
-99.30%
-99.30%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ant Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0000000011191
|+7.46%
|30 दिन
|$ -0.00099998383
|-100.00%
|60 दिन
|$ -0.00099998383
|-100.00%
|90 दिन
|$ -0.00099998383
|-100.00%
आज ANTY में $ +0.0000000011191 (+7.46%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00099998383 (-100.00%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ANTY में $ -0.00099998383 (-100.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00099998383 (-100.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Ant Token (ANTY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Ant Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Ant Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.
Ant Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
