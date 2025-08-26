Apollo Name Service (ANS) क्या है

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service (ANS) टोकन का अर्थशास्त्र

Apollo Name Service (ANS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ANS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Apollo Name Service संसाधन

Apollo Name Service को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Apollo Name Service आज Apollo Name Service (ANS) का मूल्य कितना है? USD में लाइव ANS प्राइस 0.003266 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. ANS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.003266 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए ANS से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Apollo Name Service का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? ANS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. ANS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? ANS की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है. ANS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? ANS ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की. ANS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? ANS ने -- USD की ATL प्राइस देखी. ANS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? ANS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.42K USD है. क्या ANS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ANS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ANS का प्राइस का अनुमान देखें.

Apollo Name Service (ANS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

