AnkrNetwork (ANKR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.01553 है. पिछले 24 घंटों में, ANKR ने $ 0.01547 के कम और $ 0.01596 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANKR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.22517936 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000711080622353 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANKR में -0.90%, 24 घंटों में -1.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
AnkrNetwork (ANKR) मार्केट की जानकारी
No.276
$ 155.30M
$ 788.00K
$ 155.30M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%
2019-03-05 00:00:00
$ 0.0066
ETH
AnkrNetwork का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 155.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 788.00K है. ANKR की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 155.30M है.
AnkrNetwork (ANKR) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में AnkrNetwork के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0002189
-1.39%
30 दिन
$ -0.00086
-5.25%
60 दिन
$ +0.00137
+9.67%
90 दिन
$ -0.00031
-1.96%
AnkrNetwork के मूल्य में आज आया अंतर
आज ANKR में $ -0.0002189 (-1.39%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
AnkrNetwork के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00086 (-5.25%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
AnkrNetwork के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ANKR में $ +0.00137 (+9.67%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
AnkrNetwork के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00031 (-1.96%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
AnkrNetwork (ANKR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.
AnkrNetwork MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके AnkrNetwork निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - ANKR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - AnkrNetwork के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर AnkrNetwork खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
AnkrNetwork प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AnkrNetwork (ANKR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AnkrNetwork (ANKR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AnkrNetwork के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
AnkrNetwork (ANKR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ANKR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
AnkrNetwork (ANKR) कैसे खरीदें
