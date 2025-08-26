ALT की अधिक जानकारी

AptosLaunch Token लोगो

AptosLaunch Token मूल्य(ALT)

1 ALT से USD लाइव प्राइस:

AptosLaunch Token (ALT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:11:41 (UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+1.49%

+2.08%

-1.02%

-1.02%

AptosLaunch Token (ALT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00264 है. पिछले 24 घंटों में, ALT ने $ 0.002575 के कम और $ 0.002688 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ALT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.23468925036223579 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001561695130827117 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ALT में +1.49%, 24 घंटों में +2.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AptosLaunch Token (ALT) मार्केट की जानकारी

No.4039

0.00%

APTOS

AptosLaunch Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.79K है. ALT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 264.00K है.

AptosLaunch Token (ALT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में AptosLaunch Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00005379+2.08%
30 दिन$ -0.000364-12.12%
60 दिन$ +0.000479+22.16%
90 दिन$ -0.000806-23.39%
AptosLaunch Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज ALT में $ +0.00005379 (+2.08%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

AptosLaunch Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000364 (-12.12%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

AptosLaunch Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ALT में $ +0.000479 (+22.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

AptosLaunch Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000806 (-23.39%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

AptosLaunch Token (ALT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब AptosLaunch Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

AptosLaunch Token (ALT) क्या है

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

AptosLaunch Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके AptosLaunch Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ALT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- AptosLaunch Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर AptosLaunch Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

AptosLaunch Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AptosLaunch Token (ALT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AptosLaunch Token (ALT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AptosLaunch Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AptosLaunch Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AptosLaunch Token (ALT) टोकन का अर्थशास्त्र

AptosLaunch Token (ALT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ALT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

AptosLaunch Token (ALT) कैसे खरीदें

क्या आपको AptosLaunch Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से AptosLaunch Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ALT लोकल करेंसी में

1 AptosLaunch Token(ALT) से VND
69.4716
1 AptosLaunch Token(ALT) से AUD
A$0.0040128
1 AptosLaunch Token(ALT) से GBP
0.0019536
1 AptosLaunch Token(ALT) से EUR
0.002244
1 AptosLaunch Token(ALT) से USD
$0.00264
1 AptosLaunch Token(ALT) से MYR
RM0.0111144
1 AptosLaunch Token(ALT) से TRY
0.1086096
1 AptosLaunch Token(ALT) से JPY
¥0.38808
1 AptosLaunch Token(ALT) से ARS
ARS$3.5199912
1 AptosLaunch Token(ALT) से RUB
0.21252
1 AptosLaunch Token(ALT) से INR
0.2316072
1 AptosLaunch Token(ALT) से IDR
Rp43.2786816
1 AptosLaunch Token(ALT) से KRW
3.6666432
1 AptosLaunch Token(ALT) से PHP
0.150612
1 AptosLaunch Token(ALT) से EGP
￡E.0.12804
1 AptosLaunch Token(ALT) से BRL
R$0.0142824
1 AptosLaunch Token(ALT) से CAD
C$0.0036168
1 AptosLaunch Token(ALT) से BDT
0.3209184
1 AptosLaunch Token(ALT) से NGN
4.0552776
1 AptosLaunch Token(ALT) से COP
$10.64514
1 AptosLaunch Token(ALT) से ZAR
R.0.0467808
1 AptosLaunch Token(ALT) से UAH
0.1087944
1 AptosLaunch Token(ALT) से VES
Bs0.38016
1 AptosLaunch Token(ALT) से CLP
$2.55552
1 AptosLaunch Token(ALT) से PKR
Rs0.7482816
1 AptosLaunch Token(ALT) से KZT
1.4185776
1 AptosLaunch Token(ALT) से THB
฿0.0853512
1 AptosLaunch Token(ALT) से TWD
NT$0.0805728
1 AptosLaunch Token(ALT) से AED
د.إ0.0096888
1 AptosLaunch Token(ALT) से CHF
Fr0.002112
1 AptosLaunch Token(ALT) से HKD
HK$0.0205656
1 AptosLaunch Token(ALT) से AMD
֏1.0087704
1 AptosLaunch Token(ALT) से MAD
.د.م0.0237864
1 AptosLaunch Token(ALT) से MXN
$0.0492624
1 AptosLaunch Token(ALT) से SAR
ريال0.0099
1 AptosLaunch Token(ALT) से PLN
0.009636
1 AptosLaunch Token(ALT) से RON
лв0.0114576
1 AptosLaunch Token(ALT) से SEK
kr0.0250536
1 AptosLaunch Token(ALT) से BGN
лв0.0044088
1 AptosLaunch Token(ALT) से HUF
Ft0.8979432
1 AptosLaunch Token(ALT) से CZK
0.0555192
1 AptosLaunch Token(ALT) से KWD
د.ك0.0008052
1 AptosLaunch Token(ALT) से ILS
0.0087648
1 AptosLaunch Token(ALT) से AOA
Kz2.4065448
1 AptosLaunch Token(ALT) से BHD
.د.ب0.00099264
1 AptosLaunch Token(ALT) से BMD
$0.00264
1 AptosLaunch Token(ALT) से DKK
kr0.016896
1 AptosLaunch Token(ALT) से HNL
L0.0690624
1 AptosLaunch Token(ALT) से MUR
0.1215456
1 AptosLaunch Token(ALT) से NAD
$0.0466224
1 AptosLaunch Token(ALT) से NOK
kr0.0265848
1 AptosLaunch Token(ALT) से NZD
$0.0044616
1 AptosLaunch Token(ALT) से PAB
B/.0.00264
1 AptosLaunch Token(ALT) से PGK
K0.0111672
1 AptosLaunch Token(ALT) से QAR
ر.ق0.009636
1 AptosLaunch Token(ALT) से RSD
дин.0.2652408

AptosLaunch Token संसाधन

AptosLaunch Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक AptosLaunch Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न AptosLaunch Token

आज AptosLaunch Token (ALT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ALT प्राइस 0.00264 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ALT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ALT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00264 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AptosLaunch Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ALT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ALT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ALT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
ALT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ALT ने 0.23468925036223579 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ALT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ALT ने 0.001561695130827117 USD की ATL प्राइस देखी.
ALT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ALT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.79K USD है.
क्या ALT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ALT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ALT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:11:41 (UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
