Ajuna Network (AJUN) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000945 है. पिछले 24 घंटों में, AJUN ने $ 0.000815 के कम और $ 0.001095 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AJUN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07959326945580884 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000601804700361524 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AJUN में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ajuna Network (AJUN) मार्केट की जानकारी
No.7336
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 47.04
$ 47.04$ 47.04
$ 472.50K
$ 472.50K$ 472.50K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
499,999,992.4957381
499,999,992.4957381 499,999,992.4957381
0.00%
AJUN
Ajuna Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 47.04 है. AJUN की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 499999992.4957381 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 472.50K है.
Ajuna Network (AJUN) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Ajuna Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
0.00%
30 दिन
$ -0.000032
-3.28%
60 दिन
$ -0.000178
-15.86%
90 दिन
$ -0.000385
-28.95%
Ajuna Network के मूल्य में आज आया अंतर
आज AJUN में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Ajuna Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000032 (-3.28%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Ajuna Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AJUN में $ -0.000178 (-15.86%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Ajuna Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.000385 (-28.95%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Ajuna Network (AJUN) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.
Ajuna Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - AJUN की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - Ajuna Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Ajuna Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
Ajuna Network प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ajuna Network (AJUN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ajuna Network (AJUN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ajuna Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Ajuna Network (AJUN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AJUN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Ajuna Network (AJUN) कैसे खरीदें
क्या आपको Ajuna Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है!
