AIXCB by Virtuals लोगो

AIXCB by Virtuals मूल्य(AIXCB)

1 AIXCB से USD लाइव प्राइस:

$0.002409
$0.002409$0.002409
+0.33%1D
USD
AIXCB by Virtuals (AIXCB) मूल्य का लाइव चार्ट
AIXCB by Virtuals (AIXCB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.002401
$ 0.002401$ 0.002401
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.002401
$ 0.002401$ 0.002401

$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034

$ 0.11715465291895416
$ 0.11715465291895416$ 0.11715465291895416

$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845

-23.63%

+0.33%

-22.02%

-22.02%

AIXCB by Virtuals (AIXCB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.002409 है. पिछले 24 घंटों में, AIXCB ने $ 0.002401 के कम और $ 0.0034 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIXCB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.11715465291895416 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000575701489026845 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIXCB में -23.63%, 24 घंटों में +0.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) मार्केट की जानकारी

No.1736

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 603.91
$ 603.91$ 603.91

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

993.51M
993.51M 993.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,506,898
993,506,898 993,506,898

99.35%

BASE

AIXCB by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.39M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 603.91 है. AIXCB की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.51M है, कुल आपूर्ति 993506898 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.41M है.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में AIXCB by Virtuals के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00000792+0.33%
30 दिन$ -0.000063-2.55%
60 दिन$ -0.003454-58.92%
90 दिन$ -0.006436-72.77%
AIXCB by Virtuals के मूल्य में आज आया अंतर

आज AIXCB में $ +0.00000792 (+0.33%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

AIXCB by Virtuals के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000063 (-2.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

AIXCB by Virtuals के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर AIXCB में $ -0.003454 (-58.92%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

AIXCB by Virtuals के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.006436 (-72.77%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब AIXCB by Virtuals प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) क्या है

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके AIXCB by Virtuals निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- AIXCB की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- AIXCB by Virtuals के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर AIXCB by Virtuals खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

AIXCB by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में AIXCB by Virtuals (AIXCB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके AIXCB by Virtuals (AIXCB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? AIXCB by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब AIXCB by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) टोकन का अर्थशास्त्र

AIXCB by Virtuals (AIXCB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. AIXCB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) कैसे खरीदें

क्या आपको AIXCB by Virtuals कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से AIXCB by Virtuals खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

AIXCB लोकल करेंसी में

1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से VND
63.392835
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से AUD
A$0.00366168
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से GBP
0.00178266
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से EUR
0.00204765
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से USD
$0.002409
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से MYR
RM0.01014189
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से TRY
0.09910626
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से JPY
¥0.351714
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से ARS
ARS$3.21199197
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से RUB
0.19390041
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से INR
0.21146202
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से IDR
Rp39.49179696
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से KRW
3.34581192
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से PHP
0.13738527
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से EGP
￡E.0.1168365
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से BRL
R$0.01303269
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से CAD
C$0.00330033
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से BDT
0.29283804
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से NGN
3.70044081
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से COP
$9.71369025
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से ZAR
R.0.04266339
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से UAH
0.09927489
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से VES
Bs0.346896
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से CLP
$2.331912
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से PKR
Rs0.68280696
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से KZT
1.29445206
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से THB
฿0.07795524
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से TWD
NT$0.07354677
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से AED
د.إ0.00884103
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से CHF
Fr0.0019272
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से HKD
HK$0.01876611
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से AMD
֏0.92050299
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से MAD
.د.م0.02170509
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से MXN
$0.04495194
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से SAR
ريال0.00903375
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से PLN
0.00879285
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से RON
лв0.01045506
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से SEK
kr0.02286141
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से BGN
лв0.00402303
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से HUF
Ft0.81937317
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से CZK
0.05066127
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से KWD
د.ك0.000734745
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से ILS
0.00802197
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से AOA
Kz2.19597213
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से BHD
.د.ب0.000908193
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से BMD
$0.002409
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से DKK
kr0.0154176
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से HNL
L0.06301944
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से MUR
0.11062128
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से NAD
$0.04254294
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से NOK
kr0.02425863
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से NZD
$0.00407121
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से PAB
B/.0.002409
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से PGK
K0.01019007
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से QAR
ر.ق0.00879285
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) से RSD
дин.0.24203223

AIXCB by Virtuals संसाधन

AIXCB by Virtuals को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक AIXCB by Virtuals वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न AIXCB by Virtuals

आज AIXCB by Virtuals (AIXCB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव AIXCB प्राइस 0.002409 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
AIXCB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
AIXCB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.002409 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
AIXCB by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
AIXCB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.39M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
AIXCB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
AIXCB की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.51M USD है.
AIXCB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
AIXCB ने 0.11715465291895416 USD की ATH प्राइस हासिल की.
AIXCB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
AIXCB ने 0.000575701489026845 USD की ATL प्राइस देखी.
AIXCB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
AIXCB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 603.91 USD है.
क्या AIXCB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष AIXCB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए AIXCB का प्राइस का अनुमान देखें.
